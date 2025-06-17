【聚焦人幣】外匯局：５月銀行結售匯轉為順差１１３億美元

《經濟通通訊社１７日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，２０２５年５月，銀行結匯

１３８６１億元人民幣，售匯１３０５１億元人民幣。２０２５年１－５月，銀行累計結匯

６７２３５億元人民幣，累計售匯７０８６７億元人民幣。



按美元計值，２０２５年５月，銀行結匯１９２７億美元，售匯１８１４億美元，結售匯順

差１１３億美元，４月為逆差４３億美元。２０２５年１－５月，銀行累計結匯９３５６億美元

，累計售匯９８６２億美元，累計結售匯逆差５０６億美元。



２０２５年５月，銀行代客涉外收入４４８００億元人民幣，對外付款４２４２６億元人民

幣。２０２５年１－５月，銀行代客累計涉外收入２３０８６２億元人民幣，累計對外付款

２２３５４０億元人民幣。



按美元計值，２０２５年５月，銀行代客涉外收入６２２７億美元，對外付款５８９７億美

元，順差３３０億美元。２０２５年１－５月，銀行代客累計涉外收入３２１２８億美元，累計

對外付款３１１０９億美元，累計順差１０１９億美元。



＊外匯局：５月外資增持境內股票進一步增加＊



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，５月份，境內外匯供求總體平衡，外匯市場

運行平穩。一是跨境資金延續淨流入。５月份企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入３３０億

美元。其中，貨物貿易資金淨流入保持在較高水平，外資增持境內股票較上月進一步增加，服務

貿易、外商投資企業分紅派息、對外直接投資等資金淨流出總體保持穩定。



二是市場預期平穩。５月份銀行結售匯轉為順差。企業、個人等結匯意願穩定，購匯需求回

落，市場交易理性有序。當前中國經濟保持總體平穩、穩中有進發展態勢，將繼續為外匯市場穩

健運行提供有力支撐。（ｊｑ）

