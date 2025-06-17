  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

17/06/2025 09:29

《Ａ股行情》滬指低開０﹒０２％，中國擬縮審批時間支持新藥研發

　　《經濟通通訊社１７日專訊》伊朗據報向以色列和美國傳遞信息，表示希望結束敵對行動並
重啟核談判，投資者憧憬中東緊張局勢有所緩和，加上以色列及伊朗的衝突暫時未影響原油生產
和出口，隔夜美股向好。滬深股市今早升跌走勢不一，滬綜指輕微低開０﹒０２％，報
３３８８﹒１８點，深成指高開０﹒１４％，創業板指高開０﹒２％。
　
　　國家藥監局綜合司發布《關於優化創新藥臨床試驗審評審批有關事項的公告（徵求意見稿）
》，計劃對符合要求的創新藥臨床試驗申請在３０個工作日內完成審評審批，以支持新藥研發。
擬議的時限較目前的６０個工作日縮短。業內分析指，３０天審評是革命性突破，此前創新藥臨
床試驗審批通常耗時數月，審批「鬆綁」將有效縮短產品上市周期。隨著中國創新藥企國際化步
伐加快，高效審批環境對吸引全球同步研發項目落地至關重要。Ａ股醫療醫藥板塊開盤逆市拉升

　
　　另外，《中國證券報》報道，在銀行股保持強勢的背景下，今年以來已有多隻銀行可轉債觸
發強贖條款，包括南銀轉債、杭銀轉債、成銀轉債等。上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，當
股價持續走高時，可轉債的股性價值增強，銀行通過強贖推動轉股，既能補充資本金，又能擺脫
利息負擔。
　
　　人民銀行公布，今日進行１９７３億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有
１９８６億元逆回購到期，即今日淨回籠１３億元。計及今日到期的１８２０億元ＭＬＦ，全口
徑計，今日收水１８３３億元。（ｒｙ）

【你點睇？】中東局勢再趨緊張，以色列伊朗互相攻擊，你認為局勢會否升級？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

16/06/2025 08:32

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處