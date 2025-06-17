《Ａ股行情》滬指低開０﹒０２％，中國擬縮審批時間支持新藥研發

《經濟通通訊社１７日專訊》伊朗據報向以色列和美國傳遞信息，表示希望結束敵對行動並

重啟核談判，投資者憧憬中東緊張局勢有所緩和，加上以色列及伊朗的衝突暫時未影響原油生產

和出口，隔夜美股向好。滬深股市今早升跌走勢不一，滬綜指輕微低開０﹒０２％，報

３３８８﹒１８點，深成指高開０﹒１４％，創業板指高開０﹒２％。



國家藥監局綜合司發布《關於優化創新藥臨床試驗審評審批有關事項的公告（徵求意見稿）

》，計劃對符合要求的創新藥臨床試驗申請在３０個工作日內完成審評審批，以支持新藥研發。

擬議的時限較目前的６０個工作日縮短。業內分析指，３０天審評是革命性突破，此前創新藥臨

床試驗審批通常耗時數月，審批「鬆綁」將有效縮短產品上市周期。隨著中國創新藥企國際化步

伐加快，高效審批環境對吸引全球同步研發項目落地至關重要。Ａ股醫療醫藥板塊開盤逆市拉升

。



另外，《中國證券報》報道，在銀行股保持強勢的背景下，今年以來已有多隻銀行可轉債觸

發強贖條款，包括南銀轉債、杭銀轉債、成銀轉債等。上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，當

股價持續走高時，可轉債的股性價值增強，銀行通過強贖推動轉股，既能補充資本金，又能擺脫

利息負擔。



人民銀行公布，今日進行１９７３億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有

１９８６億元逆回購到期，即今日淨回籠１３億元。計及今日到期的１８２０億元ＭＬＦ，全口

徑計，今日收水１８３３億元。（ｒｙ）

