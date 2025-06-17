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AH股新聞

17/06/2025 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１９％，腦機接口概念大漲

　　《經濟通通訊社１７日專訊》滬深股市今日開盤漲跌不一，半日收市時全面轉弱，滬綜指收
跌０﹒１９％，報３３８２﹒１４點，深成指平收，創業板指跌０﹒１４％。兩市半天成交額
７７１５億元（人民幣．下同），較上個交易日減少１６６億元或２％。
　
　　中國加入腦機接口競賽，緊隨美國之後開展臨床試驗，早盤腦機接口概念大漲５％，北陸藥
業（深：３０００１６）、愛朋醫療（深：３００７５３）、創新醫療（深：００２１７３）等
升停。根據《環球時報》報道，中國成功進行了首次腦機介面（ＢＣＩ）技術臨床試驗，使四肢
癱瘓患者能夠用意念控制電子設備，成為繼美國之後第二個達到這一階段的國家。中國此次試驗
所使用的植入裝置是目前全球最小的，直徑為２６毫米，厚度不到６毫米，其柔韌性據稱比
Ｎｅｕｒａｌｉｎｋ開發的裝置高出１００倍以上。
　
　　此外，固態電池升幅靠前，ＡＩ眼鏡、移動支付等板塊逆市收漲，至於影視娛樂、短劇遊戲
及醫藥股走軟。國家藥監局昨出台公告徵求社會意見，擬對符合要求的創新藥臨床試驗申請在
３０個工作日內完成審評審批，可惜消息對創新藥板塊無提振。（ｒｙ）

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