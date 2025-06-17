  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

17/06/2025 15:09

《Ａ股行情》滬綜指悶局收跌０﹒０４％，觀望明日陸家嘴論壇舉行

　　《經濟通通訊社１７日專訊》２０２５年陸家嘴論壇６月１８日至１９日在上海舉行。上海
市委金融辦常務副主任周小全在上月底的新聞發布會上透露，２０２５陸家嘴論壇期間，中央金
融管理部門將發布若干重大金融政策。人民銀行行長潘功勝將出席論壇的開幕式，致開幕辭並作
主題演講。另外，國家外匯局局長朱鶴新也將出席並作主題演講。本屆陸家嘴論壇主題是「全球
經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」，重點討論再保險市場建設、科技金融和金融法治等
問題。市場觀望明日論壇會否祭出新政，滬深股市全天悶局，滬指收跌０﹒０４％，報
３３８７﹒４０點，深成指軟０﹒１２％，創業板指跌０﹒３６％。兩市全天成交１﹒２１萬億
元（人民幣．下同），較上個交易日減７９億元或不足１％。
　
　　概念板方面，創新藥、減肥藥跌幅最深，科興製藥（滬：６８８１３６）及一品紅
（深：３００７２３）均跌逾一成。國家藥監局綜合司發布《關於優化創新藥臨床試驗審評審批
有關事項的公告（徵求意見稿）》，推出創新藥臨床試驗３０日快速審批通道。業內分析指，
３０天審評是革命性突破。隨著中國創新藥企國際化步伐加快，高效審批環境對吸引全球同步研
發項目落地至關重要。可惜政策刺激未能有效提振創新藥概念股。
　
＊石油股逆市走高，分析：中東衝突影響有限＊
　
　　行業板塊方面，石油、煤炭等資源股逆市走高。分析師指出，中東衝突長期以來都是油價催
化劑，對短期價格有較大衝擊作用，但持續時間較短，主要原因是全球化大背景下，各主要經濟
體難以承受油價長期飆升嚴重後果。整體來看，中東衝突影響對市場是有限的，情緒影響大於實
質影響。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８７０﹒３８　　－０﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３８７﹒４０　　－０﹒０４　　　　４５８０﹒３８　　
　　深證成指　　１０１５１﹒４３　－０﹒１２　　　　７４９１﹒８４　　
　　創業板指　　２０４９﹒９４　　－０﹒３６　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９６３﹒０８　　－０﹒８０　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５５﹒９５　　－０﹒０２　　　　　０﹒８７　　　　
　　深證Ｂ指　　１１６３﹒０１　　＋０﹒４７　　　　　０﹒５８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至19/6/2025)► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

16/06/2025 08:32

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處