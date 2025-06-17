《Ａ股行情》滬綜指悶局收跌０﹒０４％，觀望明日陸家嘴論壇舉行

《經濟通通訊社１７日專訊》２０２５年陸家嘴論壇６月１８日至１９日在上海舉行。上海

市委金融辦常務副主任周小全在上月底的新聞發布會上透露，２０２５陸家嘴論壇期間，中央金

融管理部門將發布若干重大金融政策。人民銀行行長潘功勝將出席論壇的開幕式，致開幕辭並作

主題演講。另外，國家外匯局局長朱鶴新也將出席並作主題演講。本屆陸家嘴論壇主題是「全球

經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」，重點討論再保險市場建設、科技金融和金融法治等

問題。市場觀望明日論壇會否祭出新政，滬深股市全天悶局，滬指收跌０﹒０４％，報

３３８７﹒４０點，深成指軟０﹒１２％，創業板指跌０﹒３６％。兩市全天成交１﹒２１萬億

元（人民幣．下同），較上個交易日減７９億元或不足１％。



概念板方面，創新藥、減肥藥跌幅最深，科興製藥（滬：６８８１３６）及一品紅

（深：３００７２３）均跌逾一成。國家藥監局綜合司發布《關於優化創新藥臨床試驗審評審批

有關事項的公告（徵求意見稿）》，推出創新藥臨床試驗３０日快速審批通道。業內分析指，

３０天審評是革命性突破。隨著中國創新藥企國際化步伐加快，高效審批環境對吸引全球同步研

發項目落地至關重要。可惜政策刺激未能有效提振創新藥概念股。



＊石油股逆市走高，分析：中東衝突影響有限＊



行業板塊方面，石油、煤炭等資源股逆市走高。分析師指出，中東衝突長期以來都是油價催

化劑，對短期價格有較大衝擊作用，但持續時間較短，主要原因是全球化大背景下，各主要經濟

體難以承受油價長期飆升嚴重後果。整體來看，中東衝突影響對市場是有限的，情緒影響大於實

質影響。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８７０﹒３８ －０﹒０９

上證指數 ３３８７﹒４０ －０﹒０４ ４５８０﹒３８

深證成指 １０１５１﹒４３ －０﹒１２ ７４９１﹒８４

創業板指 ２０４９﹒９４ －０﹒３６

科創５０ ９６３﹒０８ －０﹒８０

Ｂ股指數 ２５５﹒９５ －０﹒０２ ０﹒８７

深證Ｂ指 １１６３﹒０１ ＋０﹒４７ ０﹒５８

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