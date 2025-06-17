《Ａ股焦點》海天味業Ａ股半日升０﹒６７％，傳Ｈ股上限定價

《經濟通通訊社１７日專訊》內地調味品生產商龍頭海天味業（０３２８８）

（滬：６０３２８８）Ｈ股周一（１６日）截止認購，市場消息指，公開發售吸引逾３９萬人，

超額認購９３０倍，海天味業計劃以招股價範圍上限３６﹒３港元定價。



海天味業Ａ股今日向好，半日升０﹒６７％，報４０﹒３９元人民幣。（ｃｔ）

