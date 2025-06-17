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AH股新聞

17/06/2025 11:39

《Ａ股焦點》海天味業Ａ股半日升０﹒６７％，傳Ｈ股上限定價

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地調味品生產商龍頭海天味業（０３２８８）
（滬：６０３２８８）Ｈ股周一（１６日）截止認購，市場消息指，公開發售吸引逾３９萬人，
超額認購９３０倍，海天味業計劃以招股價範圍上限３６﹒３港元定價。
　
　　海天味業Ａ股今日向好，半日升０﹒６７％，報４０﹒３９元人民幣。（ｃｔ）

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