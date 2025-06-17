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17/06/2025 09:48

《中國要聞》深圳羅馬仕回收４９萬部轉移電源，曾在港航機艙起火

　　《經濟通通訊社１７日專訊》北京多家高校近日向學生下發通知，呼籲立即捨棄羅馬仕牌
（Ｒｏｍｏｓｓ）充電寶，指近期發現２００００毫安的羅馬仕充電寶充電時較其他品牌型號充
電寶更容易發生爆炸。深圳羅馬仕科技有限公司昨（１６日）發布消息稱，已按相關要求向深圳
市市場監督管理局報告了召回計劃，即日起召回２０２３年６月５日－２０２４年７月３１日期
間製造的部分羅馬仕Ｒｏｍｏｓｓ牌移動電源三款產品（ＰＡＣ２０－２７２、ＰＡＣ２０－
３９２、ＰＬＴ２０Ａ－１５２）共計４９１７４５台，容量均為２００００毫安。
　
　　羅馬仕科技指，本次召回的移動電源產品，由於部分電芯原材料來料原因，極少數產品在使
用過程中可能存在過熱現象，在極端場景下可能產生燃燒風險，存在安全隱患。對於近日網傳「
北京多所高校禁用羅馬仕充電寶」事件，羅馬仕科技稱，「我們就給師生及公眾帶來的困擾致以
誠摯歉意」，並承諾「任何經權威機構鑑定存在缺陷的羅馬仕產品，我們將依法承擔全部責任」

　
　　與此同時，《現代快報》報道，法國航空事故調查局官網公布的３月２０日香港航空
ＨＸ１１５杭州飛香港航班Ａ３２０客機機艙行李架起火調查文件中提及，該事故是由充電寶的
熱失控引起，而該充電寶證實為羅馬仕品牌，額定容量為２００００毫安時。（ｓｌ）

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