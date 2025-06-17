《神州金融》合資險企率先調降預定利率，分紅險利率降至１﹒５％

《經濟通通訊社１７日專訊》據《財聯社》引述業內消息報道，在２﹒５％預定利率普通型

保險產品退場倒計時之際，新一輪保險「降息」已經提前啟幕。６月以來，人身險產品停售現象

日益增多，市場多款２﹒５％預定利率的儲蓄險趕在三季度前離場，各家公司正錨定「保障＋儲

蓄」重構產品矩陣。與此同時，在大多數人身險公司「按兵不動」之際，合資險企同方全球人壽

率先打響市場「第一槍」，其上新的兩款分紅險產品，預定利率已從目前市場２％的上限下調

５０基點至１﹒５％。



業內專家表示，保險預定利率的階梯式下調，看似壓縮了產品的短期競爭力，實則推動行業

建立更可持續的發展模式，有助於提振險資權益倉位的配置空間。當險企不再依賴高利率作為唯

一賣點，真正的競爭將轉向風險管理能力、資產配置水平和生態服務價值。



據悉，２０２３年７月，保險預定利率從３﹒５％降至３％。２０２４年９月，普通型保險

產品預定利率上限下調至２﹒５％，同年１０月，分紅險產品預定利率上限、萬能險產品最低保

證利率上限分別下調至２﹒０％、１﹒５％。



５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）和銀行存款利率下調後，市場人士普遍認為，保險產品預

定利率調降最早或於三季度啟幕，並預期人身險產品預定利率或會降至有史以來最低水平。

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