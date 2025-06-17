  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

17/06/2025 10:15

《神州金融》合資險企率先調降預定利率，分紅險利率降至１﹒５％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《財聯社》引述業內消息報道，在２﹒５％預定利率普通型
保險產品退場倒計時之際，新一輪保險「降息」已經提前啟幕。６月以來，人身險產品停售現象
日益增多，市場多款２﹒５％預定利率的儲蓄險趕在三季度前離場，各家公司正錨定「保障＋儲
蓄」重構產品矩陣。與此同時，在大多數人身險公司「按兵不動」之際，合資險企同方全球人壽
率先打響市場「第一槍」，其上新的兩款分紅險產品，預定利率已從目前市場２％的上限下調
５０基點至１﹒５％。
　
　　業內專家表示，保險預定利率的階梯式下調，看似壓縮了產品的短期競爭力，實則推動行業
建立更可持續的發展模式，有助於提振險資權益倉位的配置空間。當險企不再依賴高利率作為唯
一賣點，真正的競爭將轉向風險管理能力、資產配置水平和生態服務價值。
　
　　據悉，２０２３年７月，保險預定利率從３﹒５％降至３％。２０２４年９月，普通型保險
產品預定利率上限下調至２﹒５％，同年１０月，分紅險產品預定利率上限、萬能險產品最低保
證利率上限分別下調至２﹒０％、１﹒５％。
　
　　５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）和銀行存款利率下調後，市場人士普遍認為，保險產品預
定利率調降最早或於三季度啟幕，並預期人身險產品預定利率或會降至有史以來最低水平。
（ｓｌ）

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

16/06/2025 08:32

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處