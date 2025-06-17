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AH股新聞

17/06/2025 10:46

《Ａ股焦點》母豬量傳減百萬，豬肉股兩邊走，巨星升１％溫氏微跌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《財聯社》引述知情人士報道，近期有關部門召開了生豬生
產調度會，會議提出了具體的生豬生產調控目標，將對全國能繁母豬存欄量在現有基礎上調減
１００萬頭左右，降至３９５０萬頭。
　
　　Ａ股豬肉股兩邊走，巨星農牧（滬：６０３４７７）升１％，新五豐（滬：６００９７５）
升０﹒５％，牧原股份（深：００２７１４）升０﹒４％，唐人神（深：００２５６７）、神農
集團（滬：６０５２９６）微升；海大集團（深：００２３１１）跌近２％，溫氏股份
（深：３００４９８）、雙匯發展（深：０００８９５）、新希望（深：０００８７６）、傲農
生物（滬：６０３３６３）微跌。
　
＊豬企反對內捲籲治理產能過剩＊
　
　　５月底曾有內媒報道指出，相關部門開會要求生豬行業不增母豬、育肥豬降體重到１２０公
斤、不鼓勵賣「二育」等，有豬企相關負責人透露情況屬實，並稱「本身豬價不好，我們也沒準
備往上衝」。該負責人還提到，壓欄之後集中出欄的二次育肥，會打亂市場價格的預期和節奏，
容易形成無序出欄和價格失控，也滋生了不道德行為，「產能確實需要壓降，反對內捲，需要治
理產能過剩」。（ｓｌ）
　
　

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