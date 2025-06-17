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AH股新聞

17/06/2025 11:46

《中國要聞》中國網絡文學去年營收達４４０億，用戶５﹒７５億人

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國作家協會今日發布的《２０２４中國網絡文學藍皮書》顯
示，中國網絡文學用戶規模達５﹒７５億人，佔網民規模的５１﹒９％，成為最具全民性特徵的
文學樣式。網絡文學行業月活躍用戶約１﹒３６億。核心閱讀群體為２６至４５歲讀者，約佔全
部讀者的５０％；「００後」讀者佔比近２５％，是讀者增量的主體。２０２４年，網絡文學營
收規模約４４０億元人民幣。
　
＊年新增２００萬部網絡文學作品＊
　
　　截至２０２４年底，網絡文學作品總量超過３３００萬部，年新增２００萬部，同比增長
７％。其中，現實題材作品總量達１８０萬部，年新增１７萬部。科幻創作依然火爆，科幻題材
作品年新增１８萬部，總量約２１０萬部。讀者的付費意願與精品需求同步增長，行業付費用戶
規模約２５００萬。
　
　　２０２４年中國網絡文學海外活躍用戶約２億，新增註冊用戶３０００萬人，新增海外本土
作者１２萬人，新增海外本土創作作品５０萬部，海外本土生態逐漸形成。
　
＊微短劇用戶規模達６﹒６２億＊
　
　　此外，２０２４年，網絡文學年度新增各類改編授權數量總計約３萬項。網絡文學影視劇改
編授權新增近３００部，同比增長１８％。
　
　　截至２０２４年１２月，微短劇用戶規模達６﹒６２億，佔網民規模的５９﹒７％，市場規
模已達５０４億元人民幣，首次超過同年電影票房總額；年新增微短劇改編授權超１６００部，
同比增長８１％，現存微短劇改編授權３７００餘部。（ｓｌ）

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