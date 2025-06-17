《中國要聞》中國網絡文學去年營收達４４０億，用戶５﹒７５億人

《經濟通通訊社１７日專訊》中國作家協會今日發布的《２０２４中國網絡文學藍皮書》顯

示，中國網絡文學用戶規模達５﹒７５億人，佔網民規模的５１﹒９％，成為最具全民性特徵的

文學樣式。網絡文學行業月活躍用戶約１﹒３６億。核心閱讀群體為２６至４５歲讀者，約佔全

部讀者的５０％；「００後」讀者佔比近２５％，是讀者增量的主體。２０２４年，網絡文學營

收規模約４４０億元人民幣。



＊年新增２００萬部網絡文學作品＊



截至２０２４年底，網絡文學作品總量超過３３００萬部，年新增２００萬部，同比增長

７％。其中，現實題材作品總量達１８０萬部，年新增１７萬部。科幻創作依然火爆，科幻題材

作品年新增１８萬部，總量約２１０萬部。讀者的付費意願與精品需求同步增長，行業付費用戶

規模約２５００萬。



２０２４年中國網絡文學海外活躍用戶約２億，新增註冊用戶３０００萬人，新增海外本土

作者１２萬人，新增海外本土創作作品５０萬部，海外本土生態逐漸形成。



＊微短劇用戶規模達６﹒６２億＊



此外，２０２４年，網絡文學年度新增各類改編授權數量總計約３萬項。網絡文學影視劇改

編授權新增近３００部，同比增長１８％。



截至２０２４年１２月，微短劇用戶規模達６﹒６２億，佔網民規模的５９﹒７％，市場規

模已達５０４億元人民幣，首次超過同年電影票房總額；年新增微短劇改編授權超１６００部，

同比增長８１％，現存微短劇改編授權３７００餘部。（ｓｌ）

