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AH股新聞

17/06/2025 13:44

《中國要聞》浙江：打擊網絡市場流量造假、低俗帶貨等違法行為

　　《經濟通通訊社１７日專訊》浙江省市場監督管理局等五部門近日印發《浙江省優化消費環
境三年行動２０２５年若干舉措》，自２０２５年７月６日起施行。其中提出，開展２０２５網
絡市場監管專項行動，打擊網絡市場中流量造假、刷單炒信、低俗帶貨、違法廣告等違法行為。
組織「護航２０２５」、「深藍」、「劍鋒」等行動，打擊侵犯知識產權和製售偽劣商品犯罪。
　
　　開展「守護消費」鐵拳行動，強化食品領域「兩超一非」監管，打擊食品新型非法添加違法
行為。強化電信、裝修、維修、旅遊等行業領域「霸王條款」治理。開展旅遊市場專項整治，查
處不合理低價、強迫消費、拒絕履行合同等行為。
　
＊打擊不明碼標價、商業詆毀等違法行為＊
　
　　開展破除地方保護和市場分割專項行動，集中清理妨礙統一市場和公平競爭的政策措施。強
化價格監督檢查和反不正當競爭執法，打擊不按規定明碼標價、價格欺詐、商業混淆、商業詆毀
、虛假宣傳等違法行為。
　
　　指導屬地電商平台嚴格履行法定職責義務。深入推進「點亮行動」，確保電商平台入住經營
者證照等身份信息真實有效。完善現代商貿流通體系，推動電子商務與實體商業融合發展。加快
農村寄遞物流體系建設，新增農村物流綜合性服務點５００個。（ｓｌ）

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