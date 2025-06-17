《中國要聞》杭州對新增離境退稅「即買即退」網點給予獎補

《經濟通通訊社１７日專訊》杭州市商務局就《「優享即買即退」打造國際消費名城實施細

則》公開徵求意見。該《細則》內容主要有四點：



１﹒ 支持新增網點：對２０２５年新增離境退稅「即買即退」網點給予企業每個網點最高

不超過５０００元（人民幣．下同）的設備購置獎補；



２﹒ 鼓勵規模提升：對２０２５年離境退稅銷售額１００萬元以上的企業，給予離境退稅

（不含即買即退）增量銷售額１﹒５％的獎勵、「即買即退」增量銷售額２％的獎勵；



３﹒ 降低包郵成本：對２０２５年國際包裹，給予企業最高不超過單件包裹國際郵費

５０％的支持，單件包裹最高補貼不超過３００元；



＊旅行社帶遊客進離境退稅商店購物有獎勵＊



４﹒ 促進入境消費：對旅行社組團赴離境退稅商店購物旅遊的給予每人次２５元的到店獎

勵，以及每人（筆）次２５元的消費再獎勵：



－ 到店獎勵：按抵達離境退稅商店的境外遊客團隊人數予以每人２５元的獎勵，每個境外

團隊在杭期間最多獎勵１次；



－ 消費再獎勵：對旅行社組織的境外旅遊團隊的客人發生實際消費的，按該團同一境外顧

客同一日在同一離境退稅商店購買退稅物品金額達到３００元（含）以上，並辦理了離境退稅手

續的人次數給予每人次２５元的獎勵，不同離境退稅商店可以累計，同一離境退稅商店同天多次

消費為一次。（ｓｌ）

