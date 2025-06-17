《中國要聞》湖南臨澧煙花爆竹廠爆炸增至９死２６傷

《經濟通通訊社１７日專訊》湖南省常德市臨澧縣停弦渡鎮山洲村一煙花爆竹廠昨早８時許

發生爆炸，據官媒《央廣網》引述臨澧煙花廠爆炸事故現場救援指揮部消息，截至今早９時，該

事故已造成９人遇難，２６人受傷。目前湖南省政府已成立事故調查組，將盡快查明事故原因，

依法嚴肅追究責任。現場救援指揮部正組織精幹力量，在全力搜救。傷員救治、遇難者善後、傷

亡人員家屬安撫等工作緊張展開。



據事故現場救援指揮部透露，爆炸現場情況複雜，存在次生災害和二次爆炸、閃爆風險，給

搜救和救援帶來較大難度和風險；事故現場地處山區，沒有大水源，因此調派了２８台水罐車到

場，並有２台排澇車架設大功率排澇泵，採取遠程供水方式在廠區建立２個水炮陣地，控制燃爆

區域，防止火勢蔓延。



據內媒報道，出事煙花爆竹廠屬於湖南省山洲煙花有限責任公司，該企業今年已分別被臨澧

縣應急管理局、消防救援大隊行政處罰，涉及問題為改變工房用途、廠區內未設置室外消火栓，

廠區內滅火器配置不符合標準。此前該企業亦曾因違法違規而多次受到行政處罰。還有內媒事發

後聯絡到廠方負責人，負責人指，事故原因可能是前一天當地下雨，雨水灌入倉庫，藥餅潮濕發

酵自燃自爆造成。



＊當地原擬近期因應高溫季節統一停產＊



另外，爆炸發生前不久，臨澧縣應急和安全生產委員會下發《關於做好高溫季節煙花爆竹企

業安全生產工作的通知》，對全縣煙花爆竹生產經營企業實行統一停產和復產。其中，黑火藥、

引火線生產企業，６月１６日下午４起停止所有工序生產；煙花爆竹生產企業，２２日下午４時

起停止製裝藥，３０日下午４時起停止其它所有工序生產；黑火藥、引火線生產經營企業，６月

２７日下午４時起對煙花爆竹生產企業停止供應黑火藥、引火線。（ｓｌ）

