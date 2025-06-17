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17/06/2025 12:25

【ＦＯＣＵＳ】哈梅內伊一生「核」求，軍工股勢掀新狂歡

　　【ＦＯＣＵＳ】一生「核」求，或許是８６歲哈梅內伊此刻最後的籌碼。然而，種種跡象顯
示，以色列協同美國對伊朗核計劃的終極行動－－摧毀群山深處的福爾多（Ｆｏｒｄｏｗ）地下
核設施，恐正在倒計時中。倘若華盛頓真的直接介入中東，軍工股勢掀新一輪狂歡。
　
＊摧毀福爾多為以色列終極目標＊
　
　　從首席核專家法赫里扎德（Ｍｏｈｓｅｎ　Ｆａｋｈｒｉｚａｄｅｈ）２０２０年１１月遭
暗殺，到上周五（１３日）逾１０名核子頂尖科學家遭「斬首」，伊朗的核武計劃多年來令內塔
尼亞胡欲除之而後快，眼下已到斬盡殺絕的生死一刻。
　
　　以色列駐美大使明言，「必須以摧毀福爾多為終極目標」；特朗普提前從Ｇ７峰會離場回國
，並於Ｔｒｕｔｈ　Ｓｏｃｉａｌ平台發文稱「所有人都應立即撤離德黑蘭（伊朗首都）！」；
五角大樓向中東部署更多軍力……種種跡象顯示，以色列或已成功說服美國加入攻擊陣營。
　
　　值得一提的是，２０２２年上映的荷里活大片「Ｔｏｐ　Ｇｕｎ：　Ｍａｖｅｒｉｃｋ（壯
志凌雲：獨行俠）」，即是以美軍飛行員摧毀某國峽谷深處的地下核設施為背景，而此假想敵顯
然指向伊朗。
　
＊侵侵２０１８退出伊核協議埋惡果＊
　
　　更耐人尋味的，Ｘ平台上認證為「白宮官方快速反應帳號」的Ｒａｐｉｄ　
Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　４７，最新連發逾十條特朗普於不同場合，強調「伊朗不能擁有核武」的視
頻，或暗示其已首肯為以色列提供徹底摧毀福爾多的軍備（例如重型轟炸機），甚至美軍直接介
入行動。
　
　　事實上，伊朗核問題急轉直下，跟特朗普、哈梅內伊都脫不了干係。２０１５年７月，伊朗
與美、英、法、德╱歐盟、中、俄簽署《聯合全面行動計劃（ＪＣＰＯＡ）》，同意拆除大部分
核基礎設施、限制鈾濃縮度、接受國際原子能總署全面檢查等，被視作奧巴馬任期的重要成就之
一。
　
　　不過，特朗普２０１８年宣布退出，對伊朗重新祭出制裁，理由之一是，該協議僅是延緩伊
朗擁有核武的時間（日落條款關於鈾濃縮等的限制將在２０２５年起逐步到期）。而哈梅內伊視
核武為政權救命稻草，據國際原子能總署報告，其暗地提煉的濃縮鈾已足夠製造９枚核武。
　
＊韓國、歐洲、日本軍工股大漲＊
　
　　因此，伊朗加速初級核武研發，以色列徹底扼殺其核計劃，已成眼下雙方爭分奪秒的時間競
賽，而無論結果指向哪一方勝出，都將為眼下火熱的軍工股（非石油股）行情再注強心針。
　
　　環顧全球表現最標青的軍工股，當屬韓國的韓華航空航天（Ｈａｎｗｈａ　
Ａｅｒｏｓｐａｃｅ），年初至今飆升２０１％，過去５年累升高達３１倍。歐洲也不遑多讓，
德國萊茵金屬（坦克火炮）、法國Ｅｘｏｓｅｎｓ（夜視系統）、英國Ｂａｂｃｏｃｋ　（核潛
艇）、瑞典Ｓａａｂ（飛機）、英國ＢＡＥ（飛機飛彈），年初至今股價分別上漲１９０％、
１２１％、１１０％、９６％、７１％。此外，日本的ＩＨＩ（航空發動機）、三菱重工（軍車
軍機）年初至今股價亦分別上漲７１％、６１％。
　
　　無論中東局勢惡化，抑或戲劇性平息，地緣不穩定性及核威脅陰影之下，軍工巨頭源源不斷
的訂單從全球軍費開支（斯德哥爾摩國際和平研究所ＳＩＰＲＩ數據）２０２４年創下冷戰後最
大升幅（增９﹒４％至２﹒７萬億美元）即可見一斑。當俄羅斯、以色列先後以「先發制人」開
啟潘多拉盒子
，和平是愈來愈遠，還是愈來愈近？

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