【聚焦數據】上海５月工業總產值增７﹒２％，消費大增至７﹒５％

《經濟通通訊社１７日專訊》上海統計局公布，５月全市規模以上工業企業完成工業總產值
３２０６﹒３６億元（人民幣．下同），同比增長７﹒２％，增速較４月擴大１個百分點。１－
５月，全市規上工業企業完成工業總產值１５７３１﹒７８億元，比去年同期增長４﹒８％，增
速較１－４月擴大０﹒５個百分點。
＊５月上海餐費收入降０﹒４％，汽車類零售額降２﹒４％＊
５月全市實現社會消費品零售總額１５１６﹒６５億元，同比增長７﹒５％，增速較４月大
幅擴大４﹒９個百分點。按消費類型分，商品零售額１３４５﹒４８億元，增８﹒６％；餐費收
入１７１﹒１７億元，降０﹒４％。
１－５月，全市實現社會消費品零售總額６８７２﹒１１億元，同比增長１﹒４％，１－４
月為下降０﹒３％。按消費類型分，商品零售額６０３６﹒１８億元，增長１﹒９％；餐費收入
８３５﹒９３億元，下降２﹒５％。
從限額以上單位主要商品零售情況看，５月家用電器和音像器材類零售額４７﹒８３億元，
同比增３９﹒４％；１－５月１８０﹒５４億元，增８﹒２％。５月汽車類零售額１４０﹒３４
億元，同比降２﹒４％；１－５月５８９﹒６６億元，降１４﹒４％。
＊首５月上海固投增幅略收窄至６﹒２％＊
１－５月，全市全社會固定資產投資比上年同期增長６﹒２％，增速較１－４月收窄０﹒１
個百分點。
三大投資領域中，城市基礎設施投資比上年同期增長１９﹒１％；工業投資增長１８﹒７％
；房地產開發投資增長４﹒０％，增速較１－４月放緩０﹒３個百分點。
＊首５月上海住宅開發投資增速放緩＊
房地產開發投資中，住宅開發投資增５﹒１％，增速較１－４月放緩１﹒５個百分點。商品
房施工面積１５１５１﹒８２萬平方米，增長２﹒９％，其中住宅施工面積７０１４﹒８６萬平
方米，增長５﹒０％。商品房新開工面積６６３﹒６２萬平方米，下降１７﹒１％，其中住宅新
開工面積３６８﹒０７萬平方米，下降１３﹒１％。商品房竣工面積４７０﹒５９萬平方米，下
降３０﹒２％，其中住宅竣工面積２７１﹒８０萬平方米，下降１５﹒３％。商品房銷售面積
６１５﹒１１萬平方米，增長０﹒６％，其中住宅銷售面積５１２﹒６４萬平方米，增長
２﹒１％。
全市三大產業投資中，第一產業投資比上年同期增長３８﹒０％；第二產業投資增長
１８﹒５％；第三產業投資增長３﹒７％。
全市投資實際到位資金小計比上年同期增長１﹒２％。（ｓｌ）
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