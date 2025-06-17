《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１７日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１６日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １５５９﹒６５

中國平安 （６０１３１８） １２００﹒６８

海光信息 （６８８０４１） ７８３﹒７８

恒瑞醫藥 （６００２７６） ７７９﹒６３

江淮汽車 （６００４１８） ７６６﹒５７

寒武紀 （６８８２５６） ６７０﹒６３

工業富聯 （６０１１３８） ６６１﹒６４

藥明康德 （６０３２５９） ６４７﹒９５

興業銀行 （６０１１６６） ６１３﹒０１

中國銀行 （６０１９８８） ５８３﹒６１

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）１２７１﹒９５

中際旭創 （３００３０８）１２１９﹒２６

新易盛 （３００５０２）１１２９﹒５９

比亞迪 （００２５９４）１１２１﹒４２

勝宏科技 （３００４７６） ９６３﹒０４

東山精密 （００２３８４） ９４２﹒４６

東方財富 （３０００５９） ９２４﹒４６

立訊精密 （００２４７５） ８４４﹒１８

天孚通信 （３００３９４） ７３３﹒２４

滬電股份 （００２４６３） ６２９﹒８７

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（以上數字取小數點後兩個位）

