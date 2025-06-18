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AH股新聞

18/06/2025 08:29

《駐京專電》國企改革重點任務完成率八成，國資委：加力科技創新

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院國資委召開國有企業改革深化提升
行動２０２５年第二次專題推進會。國資委副主任李鎮在會上表示，要加大力度推動科技創新、
產業創新及兩者融合的體制機制改革工作，引導國企基金「投早投小投硬」。會上發布的信息顯
示，截至一季度末，各中央企業、各地國有企業改革深化提升行動重點改革任務平均完成率已超
過８０％，中央企業已建立９７個原創技術策源地。
　
＊引導國企基金「投早投小投硬」＊
　
　　對於完善戰略性新興產業和未來產業發展機制，李鎮提出四方面要求。一是國資國企要注重
規劃引領，系統銜接國家重點產業發展戰略，科學制定國資國企「十五五」規劃。二要加大增量
投入力度，圍繞新產業新賽道，聚焦科技屬性和技術價值，規範發展天使投資、風險投資、股權
投資，引導國企基金「投早投小投硬」。三要重視重組併購戰新業務後的整合融合，完善形成與
戰新產業和未來產業發展相適應的治理結構和運營機制。四要給予新技術、新業態、新模式一定
的成長呵護包容期。
　
　　推動傳統產業提質升級方面，李鎮表示，要進一步深入應用人工智能、工業互聯網、５Ｇ等
數字技術，推動傳統產業轉型升級，邊遠或技術創新相對滯後的地區，要爭取乘勢而上，形成後
發優勢。要特別注重利用人工智能等技術推動苦髒險累崗位的技術改造，從本質上消除特殊崗位
一線職工的工作安全隱患。要前瞻性對「三化」轉型帶來的業務結構變化進行預判，著力加強職
工隊伍技能培訓。

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