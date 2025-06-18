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AH股新聞

18/06/2025 10:26

《駐京專電》商務部：商簽協定落實對５３個非洲建交國實施零關稅

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家主席習近平在致中非合作論壇成果落
實協調人部長級會議的賀信中表示，中方願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對５３個
非洲建交國實施１００％稅目產品零關稅舉措，同時為非洲最不發達國家對華出口提供更多便利
。商務部有關負責人介紹了有關情況。
　
＊推動與非洲國家商簽共同發展經濟夥伴關係協定工作＊
　
　　下一步，商務部將會同相關部門，按照平等協商、互利共贏原則，推動與非洲國家商簽共同
發展經濟夥伴關係協定工作。中方將充分考慮非洲國家實際情況和具體訴求，以靈活務實方式就
更便利的貿易、更具包容性的增長、更有韌性的供應鏈、更現代的發展領域等模塊開展磋商，盡
早達成符合世貿組織規則、符合雙方利益訴求的協定，最終實現１００％稅目產品零關稅，以中
國超大規模市場和中國式現代化發展成就，為非洲國家提供更多機遇。共同發展經濟夥伴關係協
定將為中非進一步深化經貿合作提供制度保障，以中非攜手共同發展，樹立全球南方合作新標桿
，推動經濟全球化向著更加普惠包容的方向發展。
　
　　此外，中方已於２０２４年１２月１日，給予包括３３個非洲國家在內的所有同中方建交的
最不發達國家１００％稅目產品零關稅待遇。中方願在此基礎上提供更多對華出口便利，支持非
洲最不發達國家用好「零關稅」待遇。

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