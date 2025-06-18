《駐京專電》商務部：商簽協定落實對５３個非洲建交國實施零關稅

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家主席習近平在致中非合作論壇成果落

實協調人部長級會議的賀信中表示，中方願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對５３個

非洲建交國實施１００％稅目產品零關稅舉措，同時為非洲最不發達國家對華出口提供更多便利

。商務部有關負責人介紹了有關情況。



＊推動與非洲國家商簽共同發展經濟夥伴關係協定工作＊



下一步，商務部將會同相關部門，按照平等協商、互利共贏原則，推動與非洲國家商簽共同

發展經濟夥伴關係協定工作。中方將充分考慮非洲國家實際情況和具體訴求，以靈活務實方式就

更便利的貿易、更具包容性的增長、更有韌性的供應鏈、更現代的發展領域等模塊開展磋商，盡

早達成符合世貿組織規則、符合雙方利益訴求的協定，最終實現１００％稅目產品零關稅，以中

國超大規模市場和中國式現代化發展成就，為非洲國家提供更多機遇。共同發展經濟夥伴關係協

定將為中非進一步深化經貿合作提供制度保障，以中非攜手共同發展，樹立全球南方合作新標桿

，推動經濟全球化向著更加普惠包容的方向發展。



此外，中方已於２０２４年１２月１日，給予包括３３個非洲國家在內的所有同中方建交的

最不發達國家１００％稅目產品零關稅待遇。中方願在此基礎上提供更多對華出口便利，支持非

洲最不發達國家用好「零關稅」待遇。

