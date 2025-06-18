《中國要聞》張國清廣東調研：推動產業創新，促平台經濟健康發展

《經濟通通訊社１８日專訊》國務院副總理張國清１５日至１７日在廣東調研產業創新和促

進平台經濟健康發展等工作。他強調，要推動科技創新和產業創新深度融合，不斷塑造發展新動

能新優勢，堅持發展和規範並重，著力健全平台經濟治理體系，構建公平有序的平台經濟發展環

境。



＊完善平台規則、算法、收費、直播電商等方面法律法規＊



張國清到互聯網貨運平台企業調研。他強調，貨運平台企業在降低物流成本、暢通經濟循

環、穩定就業等方面發揮著重要作用，要落實平台主體責任，合理設定抽成比例，公開計價競價

規則，優化訂單分配算法，強化准入審核和安全管理，保障貨運司機和消費者的合法權益。要加

快完善平台規則、算法、收費、直播電商等方面法律法規，健全平台經濟常態化監管制度，強化

監管執法，嚴厲打擊虛假宣傳、劣質低價、刷單搶單等「內捲」亂象，依法查處不合理收費抽佣

、不公平分配流量等濫用市場支配地位行為，規範競爭秩序，促進平台經濟健康發展。



張國清先後來到寶鋼湛江鋼鐵有限公司、巴斯夫一體化基地（廣東）有限公司和粵港澳大

灣區國家納米科技創新研究院，詳細了解研發創新、成果轉化、產業發展等情況。他強調，現代

製造業離不開科技賦能，要以科技創新為引領，聚焦現代化產業體系建設的重點領域、薄弱環節

和未來方向，持續用力推進關鍵核心技術攻關，構建以科技突破驅動產業升級、以產業需求牽引

技術攻關的良性循環。要加力支持創新產品應用迭代，持續完善首台（套）重大技術裝備、首批

次材料、首版次軟件支持政策，以用促研、迭代升級，加快形成現實生產力。（ｅｗ）

