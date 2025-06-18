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AH股新聞

18/06/2025 11:24

《打擊貪腐》受賄數額特別巨大，教育部前副部長杜玉波被起訴

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》據最高人民檢察院，教育部前副部長、十
三屆全國人大教科文衛委員會副主任委員杜玉波涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經
最高人民檢察院指定，由山西省臨汾市人民檢察院審查起訴。近日，臨汾市人民檢察院已向臨汾
市中級人民法院提起公訴。
　
　　檢察機關起訴指控：被告人杜玉波利用擔任北京理工大學黨委副書記、副校長、黨委常務副
書記，北京航空航天大學黨委書記，教育部黨組副書記、副部長，十三屆全國人大常委會委員、
教育科學文化衛生委員會副主任委員，中國高等教育學會第七屆、第八屆理事會會長，第七屆、
第八屆全國高等學校設置評議委員會主任等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他
人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。
　
＊在民辦高校設置、建設工程承攬等方面謀利，非法收受巨額財物＊
　
　　公開簡歷顯示，杜玉波２０１０年１２月任教育部黨組副書記、副部長，直至２０１６年卸
任。在教育部工作期間，他主管高等教育和改革工作。２０１８年３月，杜玉波當選為十三屆全
國人大常委會委員、教育科學文化衛生委員會副主任委員，２０２３年卸任。
　
　　２０２５年３月２日，中央紀委國家監委網站發布消息，杜玉波被開除黨籍。通報稱，杜玉
波喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，
接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在職工錄用等
工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金；貪欲膨脹，「靠教育吃教育
」，將教育資源當作謀私斂財的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在民辦高校設置、建
設工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

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