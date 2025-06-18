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AH股新聞

18/06/2025 16:31

《新股上市》液晶面板製造商視源股份遞表申請香港上市

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港交所網站顯示，液晶面板製造商廣州視源電子
（深：００２８４１）遞表申請在港上市。中金及廣發證券（香港）為聯席保薦人。
　
　　視源股份是智能控制技術專家，也是全球領先的商用顯示設備企業之一，且在面向教育與企
業服務的交互智能平板（ＩＦＰＤ）和液晶顯示（ＬＣＤ）主控板卡領域建立了市場領先地位。
　
　　視源股份主要提供兩大類產品：（ｉ）智能終端及應用其中主要包括商用顯示設備及系統、
計算機及周邊設備、音視頻（ＡＶ）設備及系統等；及（ｉｉ）智能控制部件，主要包括液晶顯
示主控板卡、家電（白色家電）控制器產品等。除獨立智能終端及應用硬件外，公司正邁向融合
的智能顯示與協同生態系統，提供全面的產品組合，涵蓋商用顯示產品及系統、相關硬件、垂直
領域ＡＩ驅動軟件解決方案及圍繞核心應用場景的服務，特別是在教育及企業服務領域。
　
　　業績方面，２０２２年及２０２３年，視源股份實現營業收入分別２０９﹒９億及
２０１﹒７億元（人民幣．下同），２０２４年收入增長１１％至２２４億元。２０２２年和
２０２３年，歸屬於母公司應佔淨利潤分別為２０﹒７億及１３﹒７億元。２０２４年則約
９﹒７億元，按年跌２９％。（ｃｌ）

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