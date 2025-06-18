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AH股新聞

18/06/2025 17:11

山東墨龍（００５６８）︰Ａ股股票價格異常波動

　　《經濟通通訊社１８日專訊》山東墨龍（００５６８）（深：００２４９０）公布，Ａ股股
票連續兩個交易日收盤價漲幅偏離值累計超過２０％，根據《深圳證券交易所交易規則》的規定
，屬於股票交易異常波動的情況。
　
　　針對公司股票交易異常波動，公司董事會通過問詢等方式，對公司控股股東、實際控制人就
相關問題進行了核實，現將有關情況說明如下：公司前期披露的資訊不存在需要更正、補充之處
；公司未發現近期公共傳媒報導了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大資
訊；近期公司生產經營情況及內外部經營環境未發生重大變化或預計將要發生重大變化；公司、
控股股東及實際控制人不存在關於公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處於籌劃階段的
重大事項；及公司控股股東、實際控制人在股票異常波動期間不存在買賣公司股票的行為。
　
　　公司董事會確認，公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等規定應予以披
露而未披露的事項或與該事項有關的籌畫、商談、意向、協議等；公司董事會也未獲悉公司有根
據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品
種交易價格產生較大影響的資訊；公司前期披露的資訊不存在需要更正、補充之處。（ｋｌ）
　

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