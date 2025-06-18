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AH股新聞

18/06/2025 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：５月外資增持境內股票較上月增加

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平出席第二屆中國－中亞峰會並作主旨發言
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當地時間６月１７日下午，第二屆中國－中亞峰會在阿斯塔納獨立宮舉行。哈薩克斯坦總統托卡
耶夫主持會議。中國國家主席習近平、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、土
庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫出席。元首們在友好氣氛中共
同回顧西安峰會以來中國－中亞各領域合作成果，展望未來發展方向，一致決定弘揚「中國－中
亞精神」，堅持永久睦鄰友好，攜手推動中國－中亞命運共同體建設不斷取得新成就。
　
國企改革深化提升行動重點任務平均完成率超８０％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
６月１７日，國務院國資委副主任李鎮在國有企業改革深化提升行動２０２５年第二次專題推進
會上表示，現在距離深化提升行動收官只剩半年時間，要把高質量完成深化提升行動作為今年抓
國企改革工作的重中之重。截至一季度末，各中央企業、各地國有企業改革深化提升行動重點改
革任務平均完成率已超過８０％。
　
５月外資增持境內股票較上月進一步增加
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國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌６月１７日就５月外匯市場形勢回答記者時表示，５月
份，境內外匯供求總體平衡，外匯市場運行平穩，外資增持境內股票較上月進一步增加。李斌分
析，一是跨境資金延續淨流入。二是市場預期平穩。
　
　
《上海證券報》
　
習近平出席第二屆中國－中亞峰會並作主旨發言
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間６月１７日下午，第二屆中國－中亞峰會在阿斯塔納獨立宮舉行。習近平同中亞五國元
首集體合影，隨後出席峰會，發表題為《弘揚「中國－中亞精神」推動地區合作高質量發展》的
主旨發言。
　
「科八條」發布一年，「試驗田」綻放新質生產力之花
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２０２４年６月１９日，中國證監會發布「科創板八條」，在支持硬科技企業科創板上市、優化
發行承銷制度、再融資、併購重組及市場生態等方面推出一攬子改革舉措，標誌著科創板改革「
再出發」，也為下一步全面深化資本市場改革積累經驗、創造條件。「科創板八條」發布一年間
，監管與市場協同發力，推動改革從紙面走向實踐，各項改革舉措漸次落地，為資本市場注入了
新的動力。
　
５月外資增持境內股票較４月進一步增加
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國家外匯管理局６月１７日數據顯示，５月，銀行結匯１９２７億美元，售匯１８１４億美元；
銀行代客涉外收入６２２７億美元，對外付款５８９７億美元。今年前５個月，銀行累計結匯
９３５６億美元，累計售匯９８６２億美元；銀行代客累計涉外收入３２１２８億美元，累計對
外付款３１１０９億美元。
　
　
《證券時報》
　
２０２５陸家嘴論壇今日開幕，若干重大金融政策將發布
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今日，主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」的２０２５陸家嘴論壇將正式開
幕。來自１０多個國家和地區的７０餘名金融界人士，又一次相聚黃浦江畔，探討如何進一步推
進金融改革開放、深化國際金融合作以及參與國際金融治理，為世界經濟增長注入新動能。
２０２５陸家嘴論壇由中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會和上海市人民政府共
同主辦，由中國人民銀行行長潘功勝與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。
　
國企改革深化提升行動重點改革任務平均完成率已超過８０％
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６月１７日，國務院國資委召開國有企業改革深化提升行動２０２５年第二次專題推進會。國務
院國資委黨委委員、副主任李鎮在會上表示，要加大力度推動科技創新、產業創新及兩者融合的
體制機制改革工作，引導國企基金「投早投小投硬」。會上發布的信息顯示，截至一季度末，各
中央企業、各地國有企業改革深化提升行動重點改革任務平均完成率已超過８０％。
　
企業年金基金首次公布「近三年累計收益率」
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人力資源社會保障部近日公布２０２５年一季度全國企業年金數據。截至一季度末，企業年金積
累基金規模３﹒７３萬億元，投資資產淨值３﹒７０萬億元，近三年累計收益率為７﹒４６％。
值得一提的是，今年公布的投資收益率首次採用近三年累計收益率口徑，而非以往的當期或當年
收益率。該指標採用時間加權法計算，時間區間為２０２２年４月１日－２０２５年３月３１日
。在不少業內人士看來，此舉是順應養老金長期投資趨勢和中長期資金長周期考核的要求。
（ｅｗ）

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