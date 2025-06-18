《神州經脈》人行推八大政策，科創板設成長層，滬港金融協同發展

《神州經脈》２０２５陸家嘴論壇今（１８日）開幕，中證監提出將會在科創板重啟讓未有

盈利的企業上市，並加快建設更開放的資本市場。滬深股市今早集體低開，午後三大指數翻紅，

滬綜指小幅收升０﹒０４％，報３３８８﹒８１點，深成指揚０﹒２４％，創業板指升

０﹒２３％。兩市全天成交近１﹒２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少１６１億元或

１﹒３％。



國家外匯管理局局長朱鶴新今日在陸家嘴論壇上表示，４月以來，國際經貿秩序遭受嚴重衝

擊，國際金融市場大幅波動，而中國外匯市場仍有條件保持平穩進行，未來也有能力有信心保持

外匯市場平穩運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平的基本穩定。人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８６８，較上個交易日４時３０分收盤價跌３０點子，創３月１０日

以來逾一周新低，全日在７﹒１８３６至７﹒１８８５之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１７６１，較上個交易日跌１５點子，和市場預測偏離擴至逾２５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行行長潘功勝論壇上宣布８項重磅金融政策，包括設立銀行間市場交易報告庫；設

立數字人民幣國際運營中心；設立個人徵信機構；在上海臨港新片區開展離岸貿易金融服務綜合

改革試點；發展自貿離岸債；優化升級自由貿易帳戶功能；在上海「先行先試」結構性貨幣政策

工具創新，包括積極推動上海首批運用科技創新債券風險分擔工具，支持私募股權機構發行科創

債券；會同中證監研究推進人民幣外匯期貨交易。



２﹒ 中證監主席吳清在論壇上宣布，將更好發揮科創板「試驗田」作用，加力推出進一步深化

改革的「１＋６」政策措施。「１」即是在科創板設置科創成長層，並重啟未盈利企業適用科創

板第５套標準上市；「６」即在科創板創新推出６項改革措施，包括對於適用科創板第５套標準

的企業，試點引入資深專業機構投資者制度；面向優質科技企業試點ＩＰＯ預先審閱機制；擴大

第５套標準適用範圍。同時，創業板正式啟用第３套標準，支持優質未盈利創新企業上市。



３﹒ 吳清表示，中證監近期將加快落實２０２５年資本市場對外開放一攬子重點舉措，包括：

發布合格境外投資者（ＱＦＩＩ）優化方案；將更多的產品納入外資交易範圍，盡快將ＱＦＩＩ

可交易期貨期權品種總數擴展到１００個；與中國人民銀行共同研究推出人民幣外匯期貨；會同

相關方面推動液化天然氣期貨期權等產品上市，進一步增強各類外資參與中國資本市場的便利度

。中證監隨後宣布，２０２５年１０月９日起，允許ＱＦＩＩ參與場內ＥＴＦ期權交易，交易目

的限於套期保值。



４﹒ 朱鶴新在論壇上表示，近期將新投放一批合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ）的投資額度，

有序滿足境內主體境外投資的合理需求。國家外匯局並將在自貿試驗區實施一攬子外匯創新政策

，包括優化新型國際貿易結算、擴大合格境外有限合夥人（ＱＦＬＰ）試點等１０項便利化政策

，積極支持自由貿易試驗區提升戰略。



５﹒ 國家金融監督管理總局、上海市人民政府印發《關於支持上海國際金融中心建設行動方案

》，其中提出，推動銀行保險機構進一步集聚上海，支持外資金融機構在上海國際金融中心建設

中發揮更大作用，推動重點對外開放項目優先在上海落地，支持更多國際金融組織、國際金融行

業協會及新型多邊金融組織落戶上海；鼓勵在滬金融機構穩妥有序開展碳金融相關業務，支持上

海參與國際碳金融定價權競爭，打造國際綠色金融樞紐。大力發展普惠金融、養老金融和數字金

融。支持上海打造新型資產管理服務平台。



６﹒ 中證監發布《關於在科創板設置科創成長層，增強制度包容性適應性的意見》，稱要在持

續抓好「科創板八條」落地實施的基礎上，以設置專門層次為抓手，重啟未盈利企業適用科創板

第五套標準上市，推出一攬子更具包容性、適應性的制度改革，著力打通支持優質科技型企業發

展的堵點難點。科創成長層重點服務技術有較大突破、商業前景廣闊、持續研發投入大，但目前

仍處於未盈利階段的科技型企業。



７﹒ 上海和香港正式簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》。方案聚焦推進滬港兩地基

礎設施互聯互通、共建金融產品服務體系、上海與香港離岸金融的戰略互補等六方面共提出３８

條舉措，包括：持續優化債券通、互換通等機制；加快將滬港打造成人民幣資產全球配置中心，

風險管理中心；推動香港快速支付系統「轉數快」（ＦＰＳ）與網上支付跨行清算系統

（ＩＢＰＳ）互聯；鼓勵在滬銀行聯合香港金融機構共同開展跨境銀團貸款業務。



８﹒ 近期多地傳出以舊換新「國補」暫停或者調整的消息。據《證券時報》引述國家相關主管

部門回應稱，今年國家安排３０００億元超長期特別國債資金支持消費品以舊換新，目前已向地

方下達了共計１６２０億元資金，剩餘資金（１３８０億元）將有序下達。主管部門強調，

２０２５年的消費品以舊換新政策將全年實施，有關部門正指導地方平穩有序使用「國補」資金

，推動政策發揮更大效能。（ｓｌ）

