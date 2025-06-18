《鍾之日記》金融政策待消化，恒指失守廿天線

《鍾之日記》６月１８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



上海陸家嘴論壇今日開幕，人行、中證監等宣布一系列金融開放舉措，當中人行行長潘功勝

在論壇上宣布８項重磅金融政策，包括設立數字人民幣國際運營中心值得留意。另外，在陸家嘴

論壇同一場地，滬港共同舉行發布會，簽署了《滬港國際金融中心協同發展行動方案》，進一步

明確滬港合作的具體方向。



《行動方案》聚焦推進滬港兩地基礎設施互聯互通、共建金融產品服務體系、上海與香港離

岸金融的戰略互補等六方面共提出３８條舉措。兩地將持續優化債券通、互換通等機制，加快將

上海和香港打造成人民幣資產全球配置中心，風險管理中心。推動香港快速支付系統「轉數快」

（ＦＰＳ）與網上支付跨行清算系統（ＩＢＰＳ）互聯；支持更多上海企業在港成立財資中心，

鼓勵更多香港企業在滬設立輻射全國的財資中心等。



金融政策傾巢而出，市場要消化。中東局勢持續惡化，隔晚美股下挫，港股今早低開１２０

點，開市已跌穿十天線，隨後跌幅擴大，再失守２０天線，尾段跌勢略緩和，全日收報

２３７１０，跌２６９點或１﹒１％，主板成交超過１８１９億元。



＊科創板深化改革，滬綜指小幅收升＊



中證監在陸家嘴論壇上提出將會在科創板重啟讓未有盈利的企業上市，並加快建設更開放的

資本市場。滬深股市今早集體低開，午後三大指數翻紅，滬綜指小幅收升０﹒０４％，報

３３８８﹒８１點，深成指揚０﹒２４％，創業板指升０﹒２３％。兩市全天成交近１﹒２萬億

元（人民幣．下同），較上個交易日減少１６１億元或１﹒３％。



市場分析指，大國相爭之世，科技創新已成為群雄逐鹿的戰略制高點，中國資本市場的監管

者在重磅會議上再度強調了對科技創新的強力背書，並推出新的深化改革舉措。中證監主席吳清

在論壇上說，將繼續充分發揮科創板示範效應，加力推出進一步深化改革的「１＋６」政策措施

，「１」就是在科創板設置科創成長層，並重啟未盈利企業適用科創板第５套標準上市，並更精

準服務技術有較大突破、商業前景廣闊、持續研發投入大的優質科技企業。「６」即在科創板創

新推出６項改革措施，包括對於適用科創板第５套標準的企業，試點引入資深專業機構投資者制

度；擴大第５套標準適用範圍，支持人工智慧、商業航太、低空經濟等更多前沿科技領域企業適

用。



＊穩定幣＋酒旅，京東跨界股價跌＊



京東集團（０９６１８）消息多，創辦人劉強東早前表示，京東擬在全球主要貨幣國家申請

穩定幣牌照，以降低跨境支付成本９０％，效率提高至１０秒內。他稱：「現時企業之間匯款平

均需要２至４天時間，成本亦較高。Ｂ端支付做完之後，我們就會朝Ｃ端支付滲透，希望有一天

大家在全世界消費的時候可以用京東穩定幣來支付。」



京東旗下京東幣鏈科技，已參與香港金管局的穩定幣發行人監管制度的「沙盒」，首席執行

官劉鵬早前指出，京東穩定幣還未正式發行，目前已經進入沙盒測試第二階段，將面向零售和機

構提供移動端及電腦端應用產品，而測試場景主要包括跨境支付、投資交易、零售支付等。



今日，劉強東又正式宣布京東將進入酒旅行業。他指，進軍這一領域是因為酒店、餐飲背後

也是供應鏈，前端是消費者住酒店、點餐，背後龐大的供應鏈其實很雜亂，成本很高。「原來行

業平均毛利率６０％，我們京東工業只需要２０％就可以做，也就能夠把我們客戶成本降三分之

二。」



「京東黑板報」微信公眾號隨後發布「致全體酒店經營者的一封公開信」指，參與「京東酒

店ＰＬＵＳ會員計劃」享最高三年０佣金，希望通過新通路的方式為酒店行業提供供應鏈服務，

優化供應鏈成本，推動酒店行業的健康可持續發展。



京東強調，集團有全國超８億高消費力用戶，與全國超３萬家大型企業和超８００萬中小企

業客戶深度合作，京東用戶及合作夥伴與四星以上酒店主力客群高度重合，能夠為大家帶來更豐

富多樣的高潛力客流。



另外，京東集團ＣＥＯ許冉昨日向媒體透露，外賣業務的增長超出集團的預期，京東外賣全

職騎手已突破１２萬人，預計在本季度末會超過１５萬人；在北上廣深等一線城市，旗下全職外

賣騎手的人均收入已經接近１﹒３萬元人民幣。



不過，京東股價今日未見受惠消息上升，輕微高開０﹒４％後轉跌，全天收挫１﹒６％，報

１２９﹒４元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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