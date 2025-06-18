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AH股新聞

18/06/2025 08:58

【陸家嘴論壇】潘功勝、龔正、李雲澤、吳清等將出席論壇並演講

　　《經濟通通訊社１８日專訊》２０２５陸家嘴論壇今日上午開幕，主題為「全球經濟變局中
的金融開放合作與高質量發展」。
　
　　據《上海證券報》現場報道，會議議程顯示，中國人民銀行行長、論壇共同輪值主席潘功勝
致開幕辭並作主題演講，上海市市長、論壇共同輪值主席龔正作主旨演講，金融監管總局局長李
雲澤，中國證監會主席吳清，中國人民銀行副行長、國家外匯局局長朱鶴新作主題演講。
　
　　論壇官方網站披露，十二屆全國政協副主席、中國人民銀行原行長周小川，中國工商銀行行
長劉珺，上海證券交易所理事長邱勇，香港交易及結算所有限公司集團行政總裁陳翊庭，中國人
壽保險（集團）公司董事長蔡希良等將出席論壇並發表演講。
　
＊市場翹首以盼，期待從中捕捉新的政策訊號＊
　
　　陸家嘴論壇已成為國家金融管理部門釋放重要訊號、對外發聲的重要平台，許多重磅金融政
策在論壇期間定檔發布。隨著２０２５陸家嘴論壇的召開，市場翹首以盼，期待從中捕捉新的政
策訊號。上海市政府官員此前在論壇新聞發布會上透露，中央金融管理部門將在論壇期間發布若
干重大金融政策；人行辦公廳副主任李克歆亦表示，正加快推進支持上海國際金融中心建設的相
關政策儲備，「還有一些政策正在緊鑼密鼓加快推進」。
　
　　在２０２４陸家嘴論壇期間，中國證監會發布「科創板八條」，標誌著科創板新一輪改革拉
開序幕；潘功勝在當時提出「優化貨幣政策調控的中間變量，逐步淡化對數量目標的關注」「更
加注重發揮利率調控的作用」等重要構想；國家金融監督管理總局局長李雲澤透露，將會同上海
市人民政府出台加快上海國際再保險中心建設的實施意見。相關政策很快就在後續兌現落地。
（ｃｔ）

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