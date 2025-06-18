《以舊換新》深圳商務局：以舊換新帶動數碼家電銷售額１９１億元

《經濟通通訊社１８日專訊》深圳市商務局發布的數據顯示，２０２５年消費品以舊換新相

關政策自啟動以來，得到消費者踴躍參與。截至６月１６日，通過以舊換新帶動汽車銷售超７萬

台，銷售金額１７６億元。通過以舊換新政策線上線下累計銷售家電和數碼產品１００１萬台，

銷售金額１９１億元。（ｃｔ）

