《以舊換新》深圳商務局：以舊換新帶動數碼家電銷售額１９１億元

《經濟通通訊社１８日專訊》深圳市商務局發布的數據顯示，２０２５年消費品以舊換新相
關政策自啟動以來，得到消費者踴躍參與。截至６月１６日，通過以舊換新帶動汽車銷售超７萬
台，銷售金額１７６億元。通過以舊換新政策線上線下累計銷售家電和數碼產品１００１萬台，
銷售金額１９１億元。（ｃｔ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
18/06/2025 14:46
《經濟通通訊社１８日專訊》深圳市商務局發布的數據顯示，２０２５年消費品以舊換新相
關政策自啟動以來，得到消費者踴躍參與。截至６月１６日，通過以舊換新帶動汽車銷售超７萬
台，銷售金額１７６億元。通過以舊換新政策線上線下累計銷售家電和數碼產品１００１萬台，
銷售金額１９１億元。（ｃｔ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰18/06/2025 14:47 《Ａ股焦點》小商品城計劃申香港穩定幣牌照，股價暫跌２﹒７％
下一篇新聞︰18/06/2025 14:39 《Ａ股焦點》中交地產跌停，１元象徵價格轉讓地產業務至中國交建
18/06/2025 15:06 《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌１％，深證Ｂ收升０﹒１％
18/06/2025 14:30 《中國房產》蘇州一宅地競價８３輪，溢價３９﹒２５％成交
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N