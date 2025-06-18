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18/06/2025 16:53

【陸家嘴論壇】龔正：支持上海國際金融中心向更高能級邁進

　　《經濟通通訊社１８日專訊》上海市市長龔正今日在２０２５陸家嘴論壇上表示，上海要以
開放凝聚合作之力，以合作築牢發展之基，以自身發展的確定性有效應對各種不確定性，努力增
強上海國際金融中心的競爭力和影響力。
　
　　一是堅持引進來與走出去並重，著力強化金融開放樞紐門戶功能。穩步擴大金融領域制度型
開放，加快推進功能性平台建設，積極吸引外資金融機構和長期資本來滬展業興業。
　
　　二是聚焦提高金融市場國際化水平，著力增強全球金融資源的配置能力水平。持續建強市場
體系，加快打造一批世界一流的交易所，構建更加完備規範高效活躍的金融市場體系。繼續做優
市場結構，持續加深市場聯通。上海要配合中央金融管理部門，以金融市場國際化為重點，在推
進市場的體系建設、結構優化、互聯互通上持續下功夫，促進金融要素資源加速集聚高效配置，
支持上海國際金融中心向更高能級邁進。
　
　　三是順應新質生產力發展要求，著力推動科技創新和產業創新深度融合。引導創業投資，驅
動源頭創新。完善資本市場，深化落實資本市場改革任務，積極配合推進科創板制度改革，為更
多優秀的科技型企業擁抱資本市場創造良好條件。（ｃｔ）

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