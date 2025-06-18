《中國要聞》習近平出席中國－中亞峰會，稱願提供１５億元援助

《經濟通通訊社１８日專訊》官媒消息，中國國家主席習近平周二（１７日）在哈薩克出席
中國－中亞峰會，並發表主旨講話，習近平說「中國－中亞精神」為世代友好合作提供了重要遵
循，要始終秉持並發揚光大，並表示中方願在今年向中亞國家提供１５億元人民幣無償援助，用
於實施各國關注的民生和發展項目。
習近平指出，目前百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期。關稅戰、貿易戰沒有贏家
，單邊主義、保護主義、霸權主義注定傷人害己。要以「中國－中亞精神」為引領，以更加進取
的姿態和更加務實的舉措加強合作，推動共建「一帶一路」高質量發展，朝著構建中國－中亞命
運共同體目標砥礪前行。
習近平稱，中方決定在中國中亞合作框架內建立減貧、教育交流、荒漠化防治三大合作中心
和貿易暢通合作平台，中方會向中亞國家提供１５億人民幣援助，實施民生項目；以及未來兩年
向中亞國家提供３０００個培訓名額。
習近平又指，無論國際形勢如何變化，中國始終堅持對外開放不動搖。中國願同中亞國家一
同努力，開展更高質量合作，深化利益融合，實現共同發展。（ｒｙ）
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