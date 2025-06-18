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AH股新聞

18/06/2025 09:13

【關稅戰】日本商會稱少部分中國稀土出口許可獲批

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《財新》報道，關稅戰背景下，日本產業也受中國出口管制
的廣泛影響。日本商會會長本間哲朗１７日在記者會上介紹，今年２月，中國對鎢等金屬實施出
口管制，４月又將７種稀土原料及相關產品作為管制對象，這一系列出口管制措施的強化，給在
華日企正常生產和出口帶來一定影響。
　
　　本間哲朗提到，日本商會理事會就出口管制在５月舉行了會議，並在５月２８日和中國商務
部會面，提出相關意見。對此，中國商務部表示理解，並表示將採取相應措施來保證日資企業的
順利經營。此後，中國商務部批准通過部分出口許可。本間哲朗說，日本商會將繼續向中國有關
單位做工作。
　
　　《日本經濟新聞》等６月初報道，在中國的稀土出口管制下，鈴木在日本靜岡縣相良工廠已
經停止生產小型車Ｓｗｉｆｔ。日本商會還在討論，是否能作為代表在華日企的組織，與中國商
務部合作，支持審查工作更加順利地進行。本間哲朗說，中國商務部對日本商會的建議予以了善
意回應。
　
　　中國商務部、海關總署於４月４日起，對釤、釓、鋱、鏑、櫓、鈧、釔等７類中重稀土相關
物項實施出口管制措施。彼時多名業內人士表示，此舉對海外市場震撼極大。（ｒｙ）

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