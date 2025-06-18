《提振Ａ股》中證監發《科創板意見》增制度包容，服務未盈利科企

《經濟通通訊社１８日專訊》中國證監會發布《關於在科創板設置科創成長層，增強制度包

容性適應性的意見》（以下簡稱《科創板意見》），在持續抓好「科創板八條」落地實施的基礎

上，以設置專門層次為抓手，重啟未盈利企業適用科創板第五套標準上市，推出一攬子更具包容

性、適應性的制度改革，著力打通支持優質科技型企業發展的堵點難點，同時進一步加強投資者

合法權益保護。



《科創板意見》提到科創成長層的定位，稱科創成長層重點服務技術有較大突破、商業前景

廣闊、持續研發投入大，但目前仍處於未盈利階段的科技型企業。關於企業入層和調出條件方面

：未盈利科技型企業全部納入科創成長層，調出條件實施新老劃斷。其中，新註冊的未盈利科技

型企業符合下列條件之一的，調出科創成長層：一是最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於

５０００萬元（人民幣．下同）；或最近一年淨利潤為正且營業收入不低於１億元。存量未盈利

科技型企業符合現行取消特殊標識條件的，調出科創成長層。



＊科創成長層企業股票添加特殊標識，作為風險提示＊



《科創板意見》強化信息披露和風險揭示。科創成長層企業股票簡稱後添加「Ｕ」

（Ｕｎｐｒｏｆｉｔａｂｌｅ），作為特殊標識。科創成長層企業應當定期披露尚未盈利的原因

及對公司的影響，並在公告首頁的顯著位置，對企業尚未盈利的相關風險作出提示聲明。



《科創板意見》還要求增加投資者適當性管理要求。個人投資者參與科創成長層股票交易，

應當滿足科創板投資者適當性管理要求。其中，投資新註冊的未盈利科技型企業的投資者還應當

簽署科創成長層企業股票投資專門風險揭示書。證券公司應當切實落實好科創成長層投資者適當

性管理責任，多維度強化投資者風險評估並充分告知相關風險。（ｒｙ）

