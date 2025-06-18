  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

18/06/2025 17:35

《中國要聞》港珠澳大橋海關上周四截３批逾２萬隻假ＬＡＢＵＢＵ

　　《經濟通通訊社１８日專訊》海關總署微信公眾號「海關發布」今日發布題為《兩萬個
ＢＵＷＡＷＡ，沒一個ＬＡＢＵＢＵ》的文章指出，珠海拱北海關所屬港珠澳大橋海關近日連續
查獲３宗出口跨境電商侵權貨物案，共查獲侵犯泡泡瑪特品牌商品２０５９９件。
　
　　海關總署指，６月１２日（上周四）凌晨１時，在港珠澳大橋珠海公路口岸出境貨運查驗場
，現場關員對一輛轉關出口的跨境貨車進行機檢查驗時，發現一批灰棕色紙箱裏裝有大量盲盒及
毛絨玩具，共計１０４６５件。其中部分外包裝上印有「ＰＯＰ　ＭＡＲＴ」（泡泡瑪特）的品
牌標識，其他商品均無品牌標識，但外形ＩＰ均為泡泡瑪特當前最熱門的ＬＡＢＵＢＵ系列。關
員現場初步判斷該批盲盒及毛絨玩具涉嫌侵權。
　
　　當日下午２時及晚上８時，關員又連續查獲２輛裝運印有「ＰＯＰ　ＭＡＲＴ」品牌標識盲
盒及毛絨玩具的轉關出口跨境貨車，分別有７７３４件、２４００件。經清點，三批貨物共計有
２０５９９件。
　
　　經權利人確認，上述盲盒及毛絨玩具均未經授權使用「ＰＯＰ　ＭＡＲＴ」（泡泡瑪特）的
標識，侵犯了其商標權和著作權。權利人已依法向海關申請知識產權保護，目前，該批貨物已按
規定作進一步處理。（ｓｌ）

想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰18/06/2025 17:39  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

18/06/2025 18:00  【ＡＩ】國家互聯網信息辦公室：中國已有４３３款大模型完成備案

18/06/2025 17:59  《神州基金》全國首批２隻數據中心ＲＥＩＴｓ註冊獲批

18/06/2025 17:48  《神州基金》１０隻科創債ＥＴＦ已上報，投資標的為交易所科創債

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中東與俄烏和談雙線崩潰，美國喪失外交主導權

17/06/2025 16:09

大國博弈

G7峰會實為G6+G1或G6vsG1

17/06/2025 15:06

關稅戰

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處