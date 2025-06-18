《中國要聞》港珠澳大橋海關上周四截３批逾２萬隻假ＬＡＢＵＢＵ

《經濟通通訊社１８日專訊》海關總署微信公眾號「海關發布」今日發布題為《兩萬個
ＢＵＷＡＷＡ，沒一個ＬＡＢＵＢＵ》的文章指出，珠海拱北海關所屬港珠澳大橋海關近日連續
查獲３宗出口跨境電商侵權貨物案，共查獲侵犯泡泡瑪特品牌商品２０５９９件。
海關總署指，６月１２日（上周四）凌晨１時，在港珠澳大橋珠海公路口岸出境貨運查驗場
，現場關員對一輛轉關出口的跨境貨車進行機檢查驗時，發現一批灰棕色紙箱裏裝有大量盲盒及
毛絨玩具，共計１０４６５件。其中部分外包裝上印有「ＰＯＰ ＭＡＲＴ」（泡泡瑪特）的品
牌標識，其他商品均無品牌標識，但外形ＩＰ均為泡泡瑪特當前最熱門的ＬＡＢＵＢＵ系列。關
員現場初步判斷該批盲盒及毛絨玩具涉嫌侵權。
當日下午２時及晚上８時，關員又連續查獲２輛裝運印有「ＰＯＰ ＭＡＲＴ」品牌標識盲
盒及毛絨玩具的轉關出口跨境貨車，分別有７７３４件、２４００件。經清點，三批貨物共計有
２０５９９件。
經權利人確認，上述盲盒及毛絨玩具均未經授權使用「ＰＯＰ ＭＡＲＴ」（泡泡瑪特）的
標識，侵犯了其商標權和著作權。權利人已依法向海關申請知識產權保護，目前，該批貨物已按
規定作進一步處理。（ｓｌ）
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