《中國要聞》港珠澳大橋海關上周四截３批逾２萬隻假ＬＡＢＵＢＵ

《經濟通通訊社１８日專訊》海關總署微信公眾號「海關發布」今日發布題為《兩萬個

ＢＵＷＡＷＡ，沒一個ＬＡＢＵＢＵ》的文章指出，珠海拱北海關所屬港珠澳大橋海關近日連續

查獲３宗出口跨境電商侵權貨物案，共查獲侵犯泡泡瑪特品牌商品２０５９９件。



海關總署指，６月１２日（上周四）凌晨１時，在港珠澳大橋珠海公路口岸出境貨運查驗場

，現場關員對一輛轉關出口的跨境貨車進行機檢查驗時，發現一批灰棕色紙箱裏裝有大量盲盒及

毛絨玩具，共計１０４６５件。其中部分外包裝上印有「ＰＯＰ ＭＡＲＴ」（泡泡瑪特）的品

牌標識，其他商品均無品牌標識，但外形ＩＰ均為泡泡瑪特當前最熱門的ＬＡＢＵＢＵ系列。關

員現場初步判斷該批盲盒及毛絨玩具涉嫌侵權。



當日下午２時及晚上８時，關員又連續查獲２輛裝運印有「ＰＯＰ ＭＡＲＴ」品牌標識盲

盒及毛絨玩具的轉關出口跨境貨車，分別有７７３４件、２４００件。經清點，三批貨物共計有

２０５９９件。



經權利人確認，上述盲盒及毛絨玩具均未經授權使用「ＰＯＰ ＭＡＲＴ」（泡泡瑪特）的

標識，侵犯了其商標權和著作權。權利人已依法向海關申請知識產權保護，目前，該批貨物已按

規定作進一步處理。（ｓｌ）

