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AH股新聞

18/06/2025 10:03

【陸家嘴論壇】潘功勝宣布八項金融政策，設數字人幣國際運營中心

　　《經濟通通訊社１８日專訊》２０２５陸家嘴論壇今天開幕，中國人民銀行行長潘功勝在論
壇上宣布８項重磅金融政策。
　
　　一是設立銀行間市場交易報告庫。高頻匯集並系統分析銀行間債券、貨幣、衍生品、黃金、
票據等各金融子市場交易數據，服務金融機構、宏觀調控和金融市場監管。
　
　　二是設立數字人民幣國際運營中心。推進數字人民幣的國際化運營與金融市場業務發展，服
務數字金融創新。
　
　　三是設立個人徵信機構。為金融機構提供多元化、差異化的個人徵信產品，進一步健全社會
徵信體系。
　
　　四是在上海臨港新片區開展離岸貿易金融服務綜合改革試點。創新業務規則，支持上海發展
離岸貿易。
　
＊發展自貿離岸債，推進人民幣外匯期貨交易＊
　
　　五是發展自貿離岸債。遵循「兩頭在外」的原則和國際通行的規則標準，拓寬「走出去」企
業及「一帶一路」共建國家和地區優質企業的融資渠道。
　
　　六是優化升級自由貿易帳戶功能。實現優質企業與境外資金高效融通，提升跨境貿易投資自
由化便利化水平，助力上海高水平對外開放。
　
　　七是在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新。包括開展航貿區塊鏈信用證再融資業務
、「跨境貿易再融資」業務、碳減排支持工具擴容等試點。積極推動上海首批運用科技創新債券
風險分擔工具，支持私募股權機構發行科創債券。
　
　　八是會同證監會研究推進人民幣外匯期貨交易。推動完善外匯市場產品序列，便利金融機構
和外貿企業更好管理匯率風險。（ｊｑ）

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