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AH股新聞

18/06/2025 10:08

【陸家嘴論壇】人行：未來可增加常態化ＳＤＲ發行並擴大發行規模

　　《經濟通通訊社１８日專訊》２０２５陸家嘴論壇今天開幕，中國人民銀行行長潘功勝在論
壇上表示，ＳＤＲ（特別提款權）成為國際主導貨幣，在政治層面上面臨著國際共識和驅動力不
足的問題，而且目前市場的規模、深度、流動性不足，發揮的作用比較有限。推動ＳＤＲ成為國
際主導貨幣，需要各成員國在政治層面凝聚共識，而在當前國際環境下，做到這一點並不容易。
　
　　潘功勝稱，在操作層面上，需要優化機制安排，逐步擴大ＳＤＲ的使用。在分配和發行機制
上，目前國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）分配ＳＤＲ主要用於危機應對，多採取一次性大額發行的
方式。未來，可增加常態化ＳＤＲ發行並擴大發行規模。在使用範圍上，積極推動私營部門和各
類市場主體積極參與，在國際貿易、投融資活動中廣泛使用ＳＤＲ，發行以ＳＤＲ計價的債券，
提升ＳＤＲ作為儲備資產的作用，並建立適應大規模使用的ＳＤＲ結算機制。
　
＊人民幣已成全球第二大貿易融資貨幣＊
　
　　此外，潘功勝還介紹，人民幣已成為全球第二大貿易融資貨幣，按全口徑計算，人民幣已成
為全球第三大支付貨幣；在ＩＭＦ的特別提款權（ＳＤＲ）貨幣籃子中的權重位列全球。未來，
無論是單一主權貨幣還是少數幾個主權貨幣作為國際主導貨幣，主權貨幣國都需要承擔相應責任
，強化國內財政紀律和金融監管，推進經濟結構性改革。（ｊｑ）

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