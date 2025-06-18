【陸家嘴論壇】李雲澤：外資機構是中國金融體系建設的重要參與者

《經濟通通訊社１８日專訊》２０２５陸家嘴論壇今天開幕，金融監管總局局長李雲澤在論

壇上表示，目前，全球前５０大銀行有４２家在華設有機構，４０家最大的保險公司近半數已進

入中國，八成全國性銀行通過引入境外戰略投資者，有效提升了公司治理效能和經營管理水平。

中、外資機構優勢互補，競合發展，豐富了機構類型和產品服務，更好滿足了多樣化的金融需求

。實踐證明，外資機構是引資、引智、引技的重要橋梁和紐帶，是中國現代金融體系建設的重要

參與者和積極貢獻者。



＊外資銀行和保險機構總資產超過７萬億＊



李雲澤介紹，中國的金融開放不僅惠及自身，也為全球資金提供了良好的資產配置機會。目

前外資銀行和保險機構總資產超過７萬億，各項業務保持良好的增長態勢。例如，外資保險公司

保費佔國內的市場份額已從２０１３年的４％提升至目前的９％；外資銀行衍生品業務國內市場

佔比近１％。同時，中資機構也在７０多個國家和地區廣泛展業，有力促進了雙邊貿易和相互投

資。



李雲澤指出，當前跨境金融蓬勃發展，金融市場互聯互通，放眼未來，經濟全球化勢不可擋

，擴大金融開放勢在必行，各國應該順應大勢，共同維護開放合作的格局。（ｊｑ）

