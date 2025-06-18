【陸家嘴論壇】李雲澤：友邦籌建資管公司獲批，冀外資參與養老險

《經濟通通訊社１８日專訊》２０２５陸家嘴論壇今天開幕，金融監管總局局長李雲澤在論

壇上表示，銀髮經濟方興未艾，養老金融大有可為。中國老齡化進程加快，預計２０３５年６０

歲以上人口將突破４個億，銀髮經濟的規模有望達到３０萬億元人民幣。



李雲澤稱，中國三支柱的養老體系還不夠平衡，尤其第三支柱起步較晚，有很大的發展潛力

和空間。近年來推動健全多層次多支柱養老保險體系，有序擴大養老理財、養老儲蓄，專屬養老

保險和商業養老金試點取得初步成效。希望更多的外資機構積極參與試點，更好發揮產品設計、

保險精算、投資管理等專業優勢，共享中國養老市場的發展紅利。



＊已批准友邦人壽、荷蘭全球人壽在滬籌建保險資管公司＊



此外，李雲澤介紹，過去五年，中國信託、理財、保險等受托資產規模年均增速８％，支持

外資機構在理財投資、資產配置、保險規劃等方面加大布局，更好滿足客戶財務保值增值綜合化

需求，促進財富管理行業提質升級。



李雲澤表示，前兩天總局剛剛批准了友邦人壽、荷蘭全球人壽在滬籌建保險資管公司，將一

如既往推動更多金融開放措施，在上海先行先試，全力支持上海國際金融中心建設再上新台階。

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