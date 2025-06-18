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AH股新聞

18/06/2025 09:31

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０４％，陸家嘴論壇今日開幕

　　《經濟通通訊社１８日專訊》２０２５陸家嘴論壇今日開幕，《證券時報》透露論壇期間，
上海與香港將簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》，該報並稱國家金融管理部門借助陸
家嘴論壇發布重大政策、釋放重要信號，已形成慣例。
　
　　２０２５陸家嘴論壇由中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會和上海市人民政
府共同主辦，由人行行長潘功勝與上海市市長龔正擔任共同輪值主席，金監總局局長李雲澤、中
證監主席吳清、人行副行長、國家外匯局局長朱鶴新與會。
　
　　滬深股市今早集體小幅低開，滬綜指低開０﹒０４％，報３３８６﹒１４點，深成指低開
０﹒０９％，創業板指低開０﹒１６％。石油、白酒股開盤造好，稀土板塊走低。
　
　　中東衝突持續，國家主席習近平首次就中東局勢表態，批評以色列發動對伊朗的軍事行動，
造成中東地區緊張局勢加劇，認為各方應推動局勢盡快降溫，並指中方反對任何侵犯別國主權安
全和領土完整的行為。
　
　　另外，人行今日進行１５６３億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有
１６４０億元逆回購到期，即今日淨回籠７７億元。（ｒｙ）

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