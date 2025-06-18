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AH股新聞

18/06/2025 11:39

《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒２％，零售消費挫，軍工銀行逆市升

　　《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股市場持續調整，滬綜指半日收跌０﹒２％，報
３３８０﹒４７點，深成指亦跌０﹒１５％，創業板軟０﹒３６％；滬深兩市半日成交額
７４３０億元（人民幣．下同），較上個交易日回落２８５億元或３﹒７％。個股跌多漲少，兩
市近４０００股飄綠，軍工股、銀行股逆市升。
　
　　２０２５陸家嘴論壇今天開幕，人行行長潘功勝在論壇上宣布８項重磅金融政策。包括設立
銀行間市場交易報告庫，設立數字人民幣國際運營中心，發展自貿離岸債，推進人民幣外匯期貨
交易等等。銀行股逆勢走揚，農業銀行（滬：６０１２８８）等多股再創歷史新高。
　
　　軍工、軍貿概念股漲幅靠前。中東衝突持續，國家主席習近平首度表態，呼籲各方應該推動
衝突盡快降溫，他指中國反對任何侵犯別國主權安全和領土完整的行為。
　
　　另外，稀土磁材跌幅居前，中科磁業（深：３０１１４１）跌逾一成；外電消息，中美在倫
敦達成的貿易協議框架並未觸及與國家安全相關的關鍵出口限制，中國政府並未承諾批准美國軍
方供應商所需專用稀土磁材的出口許可，美國仍維持對中國購買先進人工智能（ＡＩ）芯片實施
出口限制。預感中美貿易戰持續，歐洲卡車製造商一直尋找稀土的替代來源。
　
　　早前中央嚴抓黨政機關違規吃喝，明確要求「工作餐不得提供高檔菜肴，不得提供香煙，不
上酒」。有地方執行矯枉過正，人民網最新發評論文章，指出把禁止違規吃喝簡單等同於禁止吃
喝，影響餐飲行業、影響民生，是一種懶政行為。Ａ股商業連鎖、酒店餐飲均走低，惟白酒板塊
股見０﹒４％升幅。（ｒｙ）

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