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AH股新聞

18/06/2025 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒０４％，中證監稱將設科創板成長層

　　《經濟通通訊社１８日專訊》２０２５陸家嘴論壇今開幕，中證監提出將會在科創板重啟讓
未有盈利的企業上市，並加快建設更開放的資本市場。滬深股市今早集體低開，午後三大指數翻
紅，滬綜指小幅收升０﹒０４％，報３３８８﹒８１點，深成指揚０﹒２４％，創業板指升
０﹒２３％。兩市全天成交近１﹒２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少１６１億元或
１﹒３％。
　
　　市場分析指，大國相爭之世，科技創新已成為群雄逐鹿的戰略制高點，中國資本市場的監管
者在重磅會議上再度強調了對科技創新的強力背書，並推出新的深化改革舉措。
　
　　中證監主席吳清在論壇上說，將繼續充分發揮科創板示範效應，加力推出進一步深化改革的
「１＋６」政策措施，「１」就是在科創板設置科創成長層，並重啟未盈利企業適用科創板第５
套標準上市，並更精準服務技術有較大突破、商業前景廣闊、持續研發投入大的優質科技企業。
「６」即在科創板創新推出６項改革措施，包括對於適用科創板第５套標準的企業，試點引入資
深專業機構投資者制度；面向優質科技企業試點ＩＰＯ預先審閱機制；擴大第５套標準適用範圍
，支持人工智慧、商業航太、低空經濟等更多前沿科技領域企業適用。
　
　　從板塊來看，算力硬件股再度走強，ＰＣＢ、ＣＰＯ等方向領漲，科翔股份
（深：３００９０３）升２０％漲停；軍工股全日走高，長城軍工（滬：６０１６０６）升停。
ＡＩ眼鏡概念升幅居前，ＩＤＣ報告顯示，第一季度中國智能眼鏡市場出貨量４９﹒４萬台，同
比增長１１６﹒１％。
　
　　此外，草甘膦、稀土永磁、腦機接口等板塊跌幅居前。滬深兩市近３３０隻個股收挫。
（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８７４﹒９７　　＋０﹒１２　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３８８﹒８１　　＋０﹒０４　　　　４４１０﹒１１　　
　　深證成指　　１０１７５﹒５９　＋０﹒２４　　　　７５００﹒７７　　
　　創業板指　　２０５４﹒７３　　＋０﹒２３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９６８﹒１８　　＋０﹒５３　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５３﹒３０　　－１﹒０４　　　　　１﹒０５　　　　
　　深證Ｂ指　　１１６４﹒２２　　＋０﹒１０　　　　　０﹒５７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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