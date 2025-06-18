《Ａ股焦點》穩定幣概念繼續爆發，協鑫能科四連漲停

《經濟通通訊社１８日專訊》穩定幣近期政策利好不斷，再次引爆全球資本市場。Ａ股穩定

幣相關概念股續升，協鑫能科（深：００２０１５）四連漲停，華峰超纖（深：３００１８０）

升１４﹒４％，東信和平（深：００２０１７）飆９％，恆寶股份（深：００２１０４）升

５﹒６％，科藍軟件（深：３００６６３）、金證股份（滬：６００４４６）跟漲。



消息面上，２０２５陸家嘴論壇今天開幕，人民銀行行長潘功勝在論壇上表示，新型技術在

跨境支付領域加速應用，區塊鏈和分布式帳本等新型技術，推動央行數字貨幣穩定幣的蓬勃發展

，實現了支付及結算從底層重塑傳統的支付體系，大幅縮短跨境支付的鏈條，同時對金融監管也

提出了巨大的挑戰。



此外，京東集團（０９６１８）董事局主席劉強東表示，京東希望在全球所有主要的貨幣國

家申請穩定幣牌照，然後通過穩定幣的牌照實現全球企業之間的匯兌，將全球跨境支付成本降低

９０％，效率提高至１０秒鐘之內。早前香港《穩定幣條例》已獲立法會通過，將在８月１日生

效。（ｒｙ）

