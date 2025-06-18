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AH股新聞

18/06/2025 10:58

《Ａ股焦點》稀土永磁板塊走挫，海外製造商尋稀土替代來源

　　《經濟通通訊社１８日專訊》滬深稀土永磁板塊早盤走弱，寧波韻升（滬：６００３６６）
及中科磁業（深：３０１１４１）挫９％，科恒股份（深：３００３４０）大跌８﹒９％，北礦
科技（滬：６００９８０）跌７﹒３％，大地熊（滬：６８８０７７）走低６％，英洛華
（深：０００７９５）跌３﹒８％，中國稀土（深：０００８３１）跌２﹒８％。
　
　　《路透》早前轉述知情人士稱，中美在倫敦達成的貿易協議框架並未觸及與國家安全相關的
關鍵出口限制，此一衝突點未獲解決，對雙方達成更全面協議構成阻礙威脅。
　
　　消息人士說，中國政府並未承諾批准美國軍方供應商所需專用稀土磁材的出口許可；美國仍
維持對中國購買先進人工智能（ＡＩ）芯片實施出口限制。美國官員暗示，在日內瓦達成的中美
互降關稅寬減期限８月１０日到期後，計劃再延長９０天，這表明雙方不太可能在該期限前達成
較永久性的貿易協議。
　
　　歐洲卡車製造商沃爾沃集團一直在尋找稀土的替代來源，戴姆勒卡車公司（Ｄａｉｍｌｅｒ
　Ｔｒｕｃｋｓ）則一直在積累庫存，以應對與中國出口限制有關的供應問題。（ｒｙ）

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