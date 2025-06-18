【陸家嘴論壇】滬港簽署國際金融中心協同發展行動方案

《經濟通通訊社１８日專訊》陸家嘴論壇今日在上海開幕，在同一場地，滬港兩地今天共同

舉行發布會，簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》，進一步明確滬港合作的具體方向，

包括金融市場的互聯互通、跨境金融服務創新、綠色金融發展、科技金融合作等。



＊持續優化債券通、互換通＊



《行動方案》聚焦推進滬港兩地基礎設施互聯互通、共建金融產品服務體系、上海與香港離

岸金融的戰略互補等六方面共提出３８條舉措。其中，在共推市場互聯互通方面，兩地將持續優

化債券通、互換通等機制，為企業走出去和高質量共建一帶一路，提供優質跨境和離岸金融服務

；加快將上海和香港打造成人民幣資產全球配置中心，風險管理中心。



＊推動轉數快與網上支付跨行清算系統互聯＊



方案明確，支持上海優化自由貿易帳戶功能，鼓勵滬港兩地銀行完善非居民帳戶體系，便利

跨境電商平台及海外倉運營企業等在上海自貿試驗區或香港開立非居民帳戶；推動香港快速支付

系統「轉數快」（ＦＰＳ）與網上支付跨行清算系統（ＩＢＰＳ）互聯；鼓勵兩地金融機構共同

開發適應離岸經貿資金需求的金融產品；推動更多貿易主體選擇人民幣作為支付結算貨幣。



支持兩地協同優化企業集團全球資金管理體系，支持更多上海企業在港成立財資中心，鼓勵

更多香港企業在滬設立輻射全國的財資中心；鼓勵在滬銀行聯合香港金融機構共同開展跨境銀團

貸款業務，鼓勵滬港兩地金融機構開展非居民貸款業務；推動「上海自貿離岸債」和「點心債」

共同發展，支持兩地聯合探索制定金融風險管理框架，加強跨境金融監管合作等。



方案並明確，兩地要開創新的合作領域，譬如在跨境清算上的合作，在黃金產品和交易上的

互聯互通，在數字人民幣跨境支付上的新的應用的場景，以及上海的金融機構通過香港拓展再保

險業務等。（ｓｌ）



