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AH股新聞

18/06/2025 10:28

【陸家嘴論壇】人行：已與３０多個國家和地區簽雙邊本幣互換協議

　　《經濟通通訊社１８日專訊》２０２５陸家嘴論壇今天開幕，人民銀行行長潘功勝在論壇上
表示，２００８年金融危機前，國際社會主要依賴以國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）為主的全球金
融安全網進行事中事後救助，危機之後，進一步強化了金融監管規則等事前防範機制，多層次的
金融安全網持續完善。其中在雙邊層面，美聯儲、歐央行等主要發達經濟體央行通過貨幣互換機
制，在危機時期向市場注入流動性，新興市場本幣互換合作也在穩步推進。目前人行已與３０多
個國家和地區央行或貨幣當局簽訂雙邊本幣互換協議，成為全球金融安全網的重要組成部分。　
　
＊中國系統重要性銀行總損失吸收能力全達標＊
　
　　此外，基於監管規則的危機防範體系不斷完善。中國一直積極參與國際金融監管標準的制定
與實施，是少數全面實施《巴塞爾協議ＩＩＩ》的經濟體之一；已建立系統重要性金融機構監管
框架，中國系統重要性銀行總損失吸收能力已全部達標；建立了存款保險制度，能為９９％以上
的存款人提供全額保障；出台並全面實施資管新規，影子銀行風險大幅壓降。
　
　　潘功勝認為，以強有力的國際貨幣基金組織為核心，構建多元、高效的全球金融安全網，維
護全球金融監管規則的一致性和權威性，是危機防範與化解的關鍵路徑，也是應該繼續堅持的方
向。（ｓｌ）

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