【陸家嘴論壇】李雲澤：大力推進金融資產投資公司股權投資等試點

《經濟通通訊社１８日專訊》２０２５陸家嘴論壇今天開幕，金監總局局長李雲澤表示，當
前中國在科技前沿領域不斷突破，航空航天、量子科技、人工智能等創新成果層出不窮，成為全
球最活躍的創新高地之一。近年來，一些國際投資機構投資中國科創企業獲得豐厚回報，越來越
多的投資者日益看好中國科技發展潛力。金監總局正在大力推進金融資產投資公司股權投資、科
技企業併購貸款等相關試點，不斷探索科技金融發展的新路徑。（ｓｌ）
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
18/06/2025 11:05
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前中國在科技前沿領域不斷突破，航空航天、量子科技、人工智能等創新成果層出不窮，成為全
球最活躍的創新高地之一。近年來，一些國際投資機構投資中國科創企業獲得豐厚回報，越來越
多的投資者日益看好中國科技發展潛力。金監總局正在大力推進金融資產投資公司股權投資、科
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