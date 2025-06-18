【陸家嘴論壇】李雲澤：大力推進金融資產投資公司股權投資等試點

《經濟通通訊社１８日專訊》２０２５陸家嘴論壇今天開幕，金監總局局長李雲澤表示，當

前中國在科技前沿領域不斷突破，航空航天、量子科技、人工智能等創新成果層出不窮，成為全

球最活躍的創新高地之一。近年來，一些國際投資機構投資中國科創企業獲得豐厚回報，越來越

多的投資者日益看好中國科技發展潛力。金監總局正在大力推進金融資產投資公司股權投資、科

技企業併購貸款等相關試點，不斷探索科技金融發展的新路徑。（ｓｌ）

