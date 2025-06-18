【陸家嘴論壇】外匯局：上海自貿區自由貿易帳戶功能升級方案獲批

《經濟通通訊社１８日專訊》２０２５陸家嘴論壇今天開幕，國家外匯管理局局長朱鶴新在
論壇上表示，持續加大對上海國際金融中心建設的支持力度。近期，中國人民銀行、國家外匯局
批覆了上海自貿試驗區自由貿易帳戶功能升級方案，以及臨港新片區離岸貿易金融服務綜合改革
試點工作方案。下一步將繼續加強高質量政策和服務供給，支持各類主體更加安全、便捷、高效
參與國際競爭與合作，不斷增強上海國際金融中心的競爭力和影響力。（ｊｑ）
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
18/06/2025 11:53
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論壇上表示，持續加大對上海國際金融中心建設的支持力度。近期，中國人民銀行、國家外匯局
批覆了上海自貿試驗區自由貿易帳戶功能升級方案，以及臨港新片區離岸貿易金融服務綜合改革
試點工作方案。下一步將繼續加強高質量政策和服務供給，支持各類主體更加安全、便捷、高效
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