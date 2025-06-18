【陸家嘴論壇】外匯局：上海自貿區自由貿易帳戶功能升級方案獲批

《經濟通通訊社１８日專訊》２０２５陸家嘴論壇今天開幕，國家外匯管理局局長朱鶴新在

論壇上表示，持續加大對上海國際金融中心建設的支持力度。近期，中國人民銀行、國家外匯局

批覆了上海自貿試驗區自由貿易帳戶功能升級方案，以及臨港新片區離岸貿易金融服務綜合改革

試點工作方案。下一步將繼續加強高質量政策和服務供給，支持各類主體更加安全、便捷、高效

參與國際競爭與合作，不斷增強上海國際金融中心的競爭力和影響力。（ｊｑ）

