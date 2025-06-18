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18/06/2025 14:30

《中國房產》蘇州一宅地競價８３輪，溢價３９﹒２５％成交

　　《經濟通通訊社１８日專訊》蘇州今日出讓１宗吳中區甪直鎮宅地，土地出讓面積
４５５８８﹒７平方米，總規劃建築面積１０﹒４９萬平方米，容積率２﹒３，建築限高８０米
，起始價約１﹒３６億元（人民幣．下同），起始樓面價１３００元╱平方米。該地塊經過８３
輪競價，由蘇州市斜港置業有限公司以總價約１﹒９億元競得，成交樓面價１８１０元╱平方米
，溢價率３９﹒２５％。（ｊｑ）

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