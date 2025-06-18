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18/06/2025 15:16

《神州金融》金監總局發布關於支持上海國際金融中心建設行動方案

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家金融監督管理總局、上海市人民政府印發《關於支持上海
國際金融中心建設行動方案》。
　
＊推動重點對外開放項目優先在上海落地＊
　
　　其中提出，推動金融機構集聚，做優做強金融服務功能。推動銀行保險機構進一步集聚上海
，推動商業銀行總行通過專設機構、對在滬機構授權等方式加大支持上海國際金融中心建設力度
，支持外資金融機構在上海國際金融中心建設中發揮更大作用，推動重點對外開放項目優先在上
海落地，支持更多國際金融組織、國際金融行業協會及新型多邊金融組織落戶上海，優化提升在
滬金融機構服務功能，引導在滬金融機構強化協同合作。
　
＊支持上海參與國際碳金融定價權競爭＊
　
　　此外，鼓勵在滬金融機構穩妥有序開展碳金融相關業務，支持上海參與國際碳金融定價權競
爭，打造國際綠色金融樞紐。大力發展普惠金融、養老金融和數字金融。提高金融監管科技水平
，支持條件具備時在上海設立金融監管總局數據分中心。支持上海打造新型資產管理服務平台，
推動資產管理業務向風險驅動、數據驅動高質量轉型升級。支持上海引進和培養高水平金融人才
。（ｊｑ）

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