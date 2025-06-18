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AH股新聞

18/06/2025 16:19

【大國博弈】特朗普再延ＴｉｋＴｏｋ限售期，中方：依據法規處理

　　《經濟通通訊社１８日專訊》白宮昨日表示，特朗普本周將繼續延長出售ＴｉｋＴｏｋ的限
期。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，關於涉ＴｉｋＴｏｋ的問題，
中方已多次闡明原則立場，將繼續依據中國的法律法規處理相關問題。（ｊｑ）

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