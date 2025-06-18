《神州金融》金融委發布關於支持加快建設上海國際金融中心的意見

《經濟通通訊社１８日專訊》近日，中央金融委員會印發《關於支持加快建設上海國際金融
中心的意見》（以下簡稱《意見》）。
《意見》明確，經過五至十年的建設，上海國際金融中心能級全面提升，現代金融體系的適
應性、競爭力、普惠性顯著提高，金融開放樞紐門戶功能顯著強化，人民幣資產全球配置中心、
風險管理中心地位顯著增強，基本建成與中國綜合國力和國際影響力相匹配的國際金融中心。
＊支持上海率先打造上市公司高質量發展示範區＊
《意見》的主要舉措包括，一是深化金融市場建設。推動多層次股權市場高質量發展，強化
科創板「硬科技」定位和包容性，支持上海率先打造上市公司高質量發展示範區，支持企業通過
併購做大做強。深化多層次債券市場體系建設，穩步發展資產支持證券。支持上海期貨交易所加
快建成世界一流交易所，持續推動貨幣、外匯等市場發展。提高上海金融市場價格影響力。
二是提升金融機構能級。集聚境內外大型金融機構依法設立的各類法人機構及分支機構、持
牌專營機構等。培育和吸引實力強、經營規範的金融控股公司。推動更多國際金融組織落戶上海
。豐富資產管理行業主體。提升金融機構全球競爭力，深化上海金融國資國企改革。
三是完善金融基礎設施。強化金融基礎設施服務保障功能，建設國際領先的金融基礎設施體
系。加強人民幣跨境支付清算體系建設。研究完善信託登記流轉制度體系。完善黃金市場基礎設
施，研究支持上海黃金交易所國際板設立出口監管倉庫。
＊支持金融機構運用區塊鏈等科技手段發展供應鏈金融＊
四是擴大金融高水平雙向開放。穩步擴大金融領域制度型開放，全面對接國際高標準經貿規
則。促進跨境貿易投資便利化，為「走出去」企業提供綜合金融服務。深化拓展「一帶一路」投
融資合作。深化航運保險和再保險業務創新。構建與上海國際金融中心相匹配的離岸金融體系。
五是提高服務實體經濟質效。加快建設上海科創金融改革試驗區。推動構建與國際接軌的綠
色金融標準，豐富綠色金融產品，開展綠色金融國際合作。加強統一的融資信用服務平台建設，
支持金融機構運用區塊鏈等科技手段發展供應鏈金融。服務多層次、多支柱養老保險體系發展。
高質量建設全球金融科技中心。推動金融支持長三角更高質量一體化發展。
六是有效維護開放條件下的金融安全。運用區塊鏈、大數據、人工智能等技術加強對風險的
前瞻性研究和及時研判。防範化解跨境金融風險，建立健全適應高水平開放的跨境資金流動監測
預警、宏觀審慎評估和協調聯動體系。加強央地監管協同。加強上海國際金融中心建設法治保障
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