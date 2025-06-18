【聚焦人幣】外匯局：取消外商投資企業境內再投資登記

《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯管理局起草了《國家外匯管理局關於深化跨境投融資

外匯管理改革有關事宜的通知（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。《通知》提出三方面９

項具體政策。其中，在投資端共有４項政策：



一是取消境內直接投資前期費用基本信息登記。



二是取消外商投資企業境內再投資登記，將在部分省市試點的外商投資企業境內再投資免登

記政策推廣至全國。



三是允許外商直接投資項下外匯利潤境內再投資。



四是便利境內非企業科研機構接收境外資金，將在部分地區試點的境內非企業科研機構接收

境外資金試點政策（即「科匯通」）推廣至全國。



另外，在融資端方面有２項政策：



一是擴大跨境融資便利，將高新技術、「專精特新」和科技型中小企業外債便利化額度統一

提高至不超過等值１０００萬美元；將有關部門依託「創新積分制」遴選的符合條件的企業的外

債便利化額度提高至不超過等值２０００萬美元。



二是簡化跨境融資便利化業務登記管理，允許參與跨境融資便利化業務的企業在簽約登記環

節免於提供上一年度或最近一期經審計的財務報告。（ｓｌ）





