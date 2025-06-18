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18/06/2025 16:12

【大國博弈】外交部：Ｇ７峰會再操弄涉華議題，中方已提嚴正交涉

　　《經濟通通訊社１８日專訊》今年的七國集團（Ｇ７）峰會昨日結束，加拿大總理卡尼發表
Ｇ７峰會主席國總結稱，Ｇ７強調同中國建立建設性和穩定關係的重要性，呼籲中國避免市場扭
曲和產能過剩，對中國在東海、南海破壞穩定活動表示嚴重關切，強調維護台海和平與穩定的重
要性。
　
　　對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，七國集團峰會再次操弄涉華議
題，在台灣、南海、東海等問題上說三道四，污蔑抹黑所謂「中國產能過剩」和市場扭曲，干涉
中國內政，違背國際關係基本準則，中方堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。
　
　　郭嘉昆重申，當前台海和平穩定的最大破壞因素是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。七國
集團如果真的關心台海和平，就要恪守一個中國原則，明確反對「台獨」，支持中國統一。當前
東海、南海局勢總體保持穩定，七國集團應尊重地區國家，通過對話協商解決問題，維護和平穩
定的共同努力，停止借涉海問題挑動地區國家關係，加劇地區緊張局勢。
　
＊外交部：所謂中國市場扭曲、產能過剩完全是偽命題＊
　
　　郭嘉昆進一步表示，所謂中國市場扭曲、「產能過剩」完全是偽命題。七國集團以此為借口
，行貿易保護主義之實，實質是遏制打壓中國產業發展，是將經貿問題政治化、工具化。中方再
次敦促七國集團認清世界發展大勢，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止干涉中國內政，停止挑
動衝突對抗，多做有利於國際社會的正事。（ｓｌ）

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