【大國博弈】外交部：Ｇ７峰會再操弄涉華議題，中方已提嚴正交涉

《經濟通通訊社１８日專訊》今年的七國集團（Ｇ７）峰會昨日結束，加拿大總理卡尼發表

Ｇ７峰會主席國總結稱，Ｇ７強調同中國建立建設性和穩定關係的重要性，呼籲中國避免市場扭

曲和產能過剩，對中國在東海、南海破壞穩定活動表示嚴重關切，強調維護台海和平與穩定的重

要性。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，七國集團峰會再次操弄涉華議

題，在台灣、南海、東海等問題上說三道四，污蔑抹黑所謂「中國產能過剩」和市場扭曲，干涉

中國內政，違背國際關係基本準則，中方堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。



郭嘉昆重申，當前台海和平穩定的最大破壞因素是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。七國

集團如果真的關心台海和平，就要恪守一個中國原則，明確反對「台獨」，支持中國統一。當前

東海、南海局勢總體保持穩定，七國集團應尊重地區國家，通過對話協商解決問題，維護和平穩

定的共同努力，停止借涉海問題挑動地區國家關係，加劇地區緊張局勢。



＊外交部：所謂中國市場扭曲、產能過剩完全是偽命題＊



郭嘉昆進一步表示，所謂中國市場扭曲、「產能過剩」完全是偽命題。七國集團以此為借口

，行貿易保護主義之實，實質是遏制打壓中國產業發展，是將經貿問題政治化、工具化。中方再

次敦促七國集團認清世界發展大勢，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止干涉中國內政，停止挑

動衝突對抗，多做有利於國際社會的正事。（ｓｌ）

